Droits TV : L’OM bénéficiaire de la nouvelle répartition des recettes ?

Canal + a succédé à Mediapro pour la diffusion de la Ligue 1 et Ligue 2 jusqu’à la fin de la saison. Suite à cela, il y a eu une logique baisse des recettes télévisées et un nouveau système de répartition devrait être mis en place…

Jusqu’au bout, tous les clubs de France vont être impactés par l’affaire Mediapro. Cependant, les grands clubs sortiront gagnants de la nouvelle répartition des droits tv au détriment des plus petits clubs qui seront lésés.

1,9 millions d’euros en plus pour l’OM

Selon L’Equipe, après l’accord passé avec le groupe Canal +, la LFP devrait revenir au système de répartition du cycle précédent avec l’épisode Mediapro. Celui-ci devrait être plus favorable aux grands clubs dont l’Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais devraient obtenir 1,9 million d’euros en plus.

Un collège des clubs de Ligue 1 devra prendre la décision finale afin de savoir quel système sera adoptée cette saison pour répartir les droits télé. Pour Lyon et le Paris Saint-Germain, les deux clubs auront chacun 3,7 millions de recettes supplémentaires. Une situation qui agace les plus petits clubs estimant que 3 millions de plus pour le PSG n’auraient pas d’incidence majeure sur leur économie par rapport à eux. Les plus grands clubs estiment qu’il serait normal de revenir au schéma précédent.