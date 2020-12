Droits TV / Mediapro : « Cela va passer à l’explosion… »

C’est officiel depuis quelques jours, Téléfoot va s’arrêter. Mediapro va donc perdre les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Récemment, les salariés français du groupe ont appelé à faire une grève, mettant en péril la diffusion des matchs de la 16e journée de Ligue 1…

Alors que les clubs de Ligue 1 devront se contenter d’une indemnité de 100 millions d’euros, Canal pourrait faire une proposition, dans les prochaines semaines, lorsque l’affaire sera officiellement terminée et récupérer les droits pour la seconde partie de saison. Mais selon Pierre Maes, consultant dans le domaine des droits TV, l’affaire Mediapro va avoir un impact sur l’Europe entière et risque d’engendrer d’autres problèmes dans le football…

Cette affaire va voir un retentissement dans toute l’Europe du foot – pierre maes

« Ceci est totalement inédit. Cela ne s’est jamais vu. Cette affaire va voir un retentissement dans toute l’Europe du foot. Cela va accélérer la correction. Cela va passer à l’explosion et ça va baisser plus fort et plus vite. C’est plus pour le salaire des footballeurs qu’il faut s’inquiéter, mais les gens ne sont pas trop inquiets pour ça en général. En France, on va avoir une diminution importante entre “30 et 70% des droits télévisuels. Les clubs savent néanmoins que les télés continueront de payer pour des droits premiums, d’où l’idée de la Super League. » Pierre Maes – Source : RMC (16/12/2020)