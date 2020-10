Droits TV : Riolo dézingue sérieusement Mediapro !

Jaume Roures, le patron de Mediapro a fait savoir en milieu de semaine qu’il souhaitait renégocier l’accord de paiement pour la diffusion de la Ligue 1. Une situation qui n’étonne absolument pas Daniel Riolo…

Mais qui le désole grandement. Surtout que dans la période actuelle, les finances des clubs pourraient largement en souffrir, à l’Olympique de Marseille tout particulièrement…

Ils se sont dits : « on va prendre, on va mettre le milliard et puis on verra bien s’il y a les abonnés. »

« C’était une arnaque dès le départ ! Ils se sont dits : « on va prendre, on va mettre le milliard et puis on verra bien s’il y a les abonnés. S’il n’y a pas les abonnés, on se casse ! » C’est facile pour eux puisque 50% de Mediapro c’est détenu par le Parti Communiste chinois. tu vas te retourner contre eux ? Roxana Maracineanu, elle peut s’agiter autant qu’elle veut, elle va aller voir le PC chinois et leur dire : « filez l’oseille ! » Jamais de la vie ! Ils savaient. Mediapro en Espagne, ils ont tout perdu, ils n’ont plus que la diffusion du championnat dans les bars. Roures est empêtré dans une tonne d’histoires politiques. Du fait que ce soit un séparatiste catalan, il n’y a plus que Podemos qui le soutient et dès qu’ils quitteront le pouvoir, ça va très mal se passer pour lui. Vers qui tu vas te retourner ? Et Roures qui demande à renégocier ? Et quand Canal et BeIn ont arrêté de payer du fait de l’arrêt du championnat, c’est pas lui qui a donné la leçon à Canal ? »

Daniel Riolo – Source : RMC Sport