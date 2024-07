Droits TV : Situation tendue et bloquée… nouveau report de la décision !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que la nouvelle saison approche à grands pas et que la plupart des clubs ont commencé leur pré saison, la LFP n’a toujours pas trouvé de diffuseur pour les droits TV. Alors que la Ligue a proposé un partenariat avec Warner Bros Discovery pour sa propre diffusion ou une offre au rabais de Dazn, les présidents de clubs n’ont pas été convaincus…

Tout reste bloqué, la réunion de vendredi n’a pas permis de valider une solution. Selon RMC, le climat était tendu pendant près de 3 heures et « aucun accord n’a été trouvé samedi par les patrons des clubs de première division. Aucune offre n’a été faite par BeIN Sports. Un nouveau collège Ligue 1 devrait se tenir la semaine prochaine. La « deadline » fixée par Warner Bros Discovery dure elle jusqu’à demain soir. » Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi ne voit pas d’un bon œil la création d’une chaîne 100% Ligue 1 de la LFP, alors que cette option plait à d’autres clubs comme Lyon et Lens.

Toujours pas d’accord et des droits drastiquement revus à la baisse

Le média précise que « l’offre de 375 millions d’euros faite par DAZN peine à convaincre les clubs de Ligue 1. Ils ont fait part ce soir de leurs réticences à considérer cette proposition. La raison ? Le traumatisme Mediapro est encore très présent chez les dirigeants de première division qui ne veulent pas revivre cet épisode. » Prochaine réunion dans une semaine…

🚨📺 Aucun accord n’a été trouvé aujourd’hui lors du collège Ligue 1 par les patrons des clubs de première division. Aucune offre n’a été faite par BeIN Sports. Un nouveau collège devrait se tenir la semaine prochaine.@RMCsport #RMCLive #DroitsTV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) July 6, 2024



Le feuilleton des droits TV pourrait enfin toucher à sa fin après de nombreuses semaines de spéculations. En effet, Vincent Labrune, le président de la LFP, aurait deux options entre ses mains désormais. Très loin cependant des 1 milliard d’euros espéré par la Ligue initialement. Une aubaine cependant, au vu de la situation actuelle, alors que l’ancien président de l’OM attendait encore que beIN Sport et Canal + fassent une offre.

Vers un partenariat avec Warner Bros ?

Une réunion aurait eu lieu vendredi matin avec le conseil d’administration de la Ligue afin de créer une chaîne Ligue 1 « max » en partenariat avec Warner Bros Discovery. D’après RMC Sport, la LFP aurait même projeté une vidéo de présentation devant son conseil et signé un accord avec le géant américain jeudi. Un abonnement à 27,99 euros pour l’intégralité du catalogue « Max » sera même proposé par la Ligue. Une offre de 12 mois serait proposée au client pour « fidéliser l’abonné ».

DAZN revient à la charge ?

Dans le même temps, la LFP aurait reçu une nouvelle offre de la part de la chaîne DAZN. Selon l’Equipe, un montant de 350 millions d’euros seraient offert pour le choix 1,2 et 4, correspondant aux matchs du dimanche à 21h et ceux du samedi programmés à 17h et 21h. Un payement étalé pourrait être mis en place jusqu’en 2028/2029 où la chaîne anglaise finirait par verser les 500 millions d’euros lors de la dernière année. Un choix va donc avoir lieu dans les jours qui arrivent.