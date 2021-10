Du nouveau pour Almada et Kamara ? La rumeur de la vente relancée… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce samedi : Almada déclare vouloir partir cet hiver, Kamara convoité, la rumeur de la vente du club remise sur la table par la presse anglaise…

OM Mercato: Thiago Almada va quitter Vélez en janvier !

Le club américain était passé à deux doigts d’enrôler la pépite argentine l’été dernier mais le manque de temps pour finaliser son visa de travail l’en avait empêché. En revanche, il devrait bien rejoindre les Etats-Unis cet hiver comme il vient de l’annoncer…

Amine Harit a signé à l’OM à la fin du mercato estival. Mais le premier choix, de Pablo Longoria à ce poste, était sans doute Thiago Almada. Le jeune espoir du football argentin et mondial de 20 ans était pendant un temps une volonté marseillaise. En revanche, la somme réclamée par son club Vélez (15 millions hors bonus) avait découragé la direction de l’OM.

Mais il y avait aussi l’Atlanta United sur le coup. D’ailleurs, c’était bien là-bas qu’il devrait s’engager pour quatre ans cet hiver comme il l’a affirmé au micro de Tyc Sport. Malgré tout, il insiste sur le fait qu’il souhaite y jouer un an avant de rejoindre l’Europe. L’Olympique de Marseille devra encore patienter, avant de signer la pépite argentine…

Tout est en bonne voie pour décembre ou janvier — Almada

« C’était sur le point d’arriver il y a quelques mois, mais c’était un peu tard. Tout est en bonne voie pour décembre ou janvier. J’y ai pensé avec ma famille et mon représentant. Je veux faire une bonne saison et avoir l’opportunité d’aller en Europe. » Thiago Almada— Source: Tyc Sport (28/10/21)

« Thiago Almada confirme l’avance du 31/08. jouera dans #AtlantaUnited dès janvier. Tout a été convenu entre le club MLS et #Velez . Il signera son contrat de quatre ans une fois qu’il aura résolu un problème de papier. » German Grova— Source: Twitter (28/10/21)

Vente OM : Un média britannique relance un rachat à hauteur de 475M€ par le PIF !

Le sujet de la potentielle vente de l’Olympique de Marseille a cristallisé les tensions entre supporters marseillais. Lancée par Tutto Mercato Web l’hiver dernier, cette rumeur ne s’est pour le moment concrétisée…

D’après Team Talk, le PIF serait intéressé par le rachat de l’Olympique de Marseille après celui de Newcastle United. En effet, l’Arabie saoudite souhaiterait suivre le modèle de Manchester City, en créant un groupe de clubs satellites comme le City Football Group. Le media britannique « pense » que les Saoudiens seraient prêts à débourser 475 millions d’euros pour acquérir le club olympien pour l’instant détenu par Frank Mccourt.

Les intéressés seraient même déjà en discussion avec Qatar Sports Investment, propriétaire du PSG, pour investir dans le foot français, les relations entre les deux pays se sont améliorés, de quoi favoriser ce futur investissement.

Matthias Manteghetti expliquait pourquoi il a gardé le silence

Sur notre plateau, le journaliste qui a maintenant quitté Canal +, est revenu sur cette folle journée où il avait annoncé la vente imminente de l’OM. Il explique notamment comment il a vécu cette série d’événements et pourquoi il n’a pas pu livrer le reste de ses informations….

« Ces informations que j’ai publiées sur Twitter, elles y sont toujours. Pour moi, ça a commencé en mai 2020 avec des premières informations. Je creuse un peu mais pas énormément et j’ai d’autres infos en décembre. Pour moi, tout s’accélère le 3 février, le soir du match face à Lens, coaché par Nasser Larguet. Ce soir-là, je reçois un appel qui me confirme énormément d’informations que j’ai eues et qui m’en ramène d’autres. Et là, je commence à creuser à droite à gauche et tout va dans le sens de ces informations et de cette vente de l’OM. Le 5 février au matin, j’alerte mes supérieurs et ils me font confiance parce que ça faisait sept ans que je travaillais chez Canal + et j’ai toujours donné des informations sur l’OM qui se sont avéré vraies sur les transferts, le capitanat de Steve Mandanda etc… Donc mes informations sont recoupées et ça s’accélère avec notamment la vidéo de Thibaud. On me dit qu’il faut en parler à 17h et en parler le soir-même. Et là, on nous freine un peu. Pas en nous disant que c’est faux mais on me dit qu’il ne faut plus en parler alors que l’on avait annoncé que je serai dans le Late Football Club. Moi on me dit de ne plus en parler et c’est pour ça que je ne l’ai pas fait jusqu’à aujourd’hui. » Matthias Manteghetti – Source : Football Club de Marseille (20/09/21)

Mercato: Kamara a rejetté l’offre de prolongation de l’OM ?

En fin de contrat l’été prochain, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé. Il pourrait quitter l’Olympique de Marseille libre, pour rejoindre l’Italie..

D’après les informations de Nicolo Schira, Bouba Kamara a été contacté par deux clubs anglais mais son choix se porterait sur le Milan. En effet, le natif de Marseille serait emballé par le projet des Rossoneris, et aurait même refusé la première offre de prolongation de l’Olympique de Marseille. Il serait plus attiré par la Serie A que le championnat anglais…

S’il était amené à s’engager avec l’écurie italienne, ce serait pour remplacer Franck Kessie lui aussi en fin de contrat, et qui pourrait rejoindre le PSG libre.

Kamara contacté par le Milan et deux clubs anglais ?

« L’AC Milan est intéressé par Bouba Kamara en remplacement éventuel de Kessiè (dont le contrat expire en juin). Le milieu de terrain de l’OM a été contacté par 2 clubs anglais, mais il est fasciné par le projet du club Rossoneri et il a refusé en la premier offre de prolongation de l’Olympique de Marseille. » Nicolò Schira – source : Twitter (28/10/2021)

#ACMilan are interested in Bouba #Kamara as a possible replacement of #Kessiè (his contract expires in June). #OM’s midfielder has been contacted by 2 english clubs, but he is fascinated by #Rossoneri’s project and turned down first #OlympiqueMarseille’s bid to extend. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 28, 2021

OM: Les couleurs du maillot domicile 2022-23 dévoilées ?

Cette saison, le maillot domicile style rétro est plutôt plébiscité par les supporters de l’Olympique de Marseille. Pour le prochain exercice, Puma devrait à nouveau miser sur le côté historique…

Associé avec l’Olympique de Marseille depuis le 1er juillet 2018, l’équipementier Puma a pris la relève d’Adidas pour s’occuper des nouveaux maillots du club phocéen chaque saison. L’OM et Puma se sont mis d’accord sur un contrat d’une durée de 5 ans avec 15 millions d’euros par an.

D’après le site très bien renseigné sur le sujet Footy Headlines, le prochain maillot de l’OM domicile de la saison 2022-23 sera aux couleurs de celui des années 70-80 époque Marcel Leclerc, un bleu bien plus foncé qu’aujourd’hui.