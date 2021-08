Duel avec la Lazio pour un défenseur argentin, quid de Simeone ou Sorloth pour remplacer Benedetto ? Les 3 infos mercato OM de ce samedi !

FCMarseille vous propose les 3 infos OM à 20h10 tous les jours. Au menu ce samedi : Bataille avec la Lazio pour Angileri, une place pour deux entre Simeone et Sorloth.

Mercato : L’OM doublé sur le fil pour l’arrivée de Sorloth ?

Tandis que Dario Benedetto a quitté l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria lui cherche un remplaçant. Et si le nom d’Alexander Sorloth avait circulé, un autre club pourrait doubler l’OM sur ce dossier selon Foot Mercato…

Avec le départ de Dario Benedetto du côté de Elche, l’Olympique de Marseille doit impérativement lui trouver un remplaçant. Dans le même temps, le torchon brûle entre Alexander Sorloth et le RB Leipzig. Son père ayant même déclaré hier dans les colonnes de Sport Bild que son fils « quittera le RB Leipzig à 150%« . Le buteur norvégien semblerait intéresser les dirigeants olympiens, mais ces derniers ne seraient pas seuls sur l’attaquant scandinave…

🚨Info : Le #PSV se positionne sur Alexander Sørloth 🇳🇴. Discussions amorcées pour un prêt avec option d’achat. De son côté l’#OM, également positionné, n’a pas pour le moment, pas concrétisé son intérêt. @sebnondahttps://t.co/fJmnGnarXv — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 21, 2021

Le PSV en embuscade pour Sorloth ?

En effet selon les informations de Foot Mercato, le PSV pourrait doubler l’OM pour attirer Sorloth. Des négociations auraient même débuté pour un prêt avec option d’achat…

La stat : 6

Alexander Sorloth a inscrit seulement 6 buts en 37 apparitions l’année passée sous les couleurs du RB Leipzig. Loin des 33 réalisations en 49 matchs avec Trabzonspor lors de la saison 2019-2020.

Mercato OM : Benedetto remplacé par un autre goleador argentin souhaité par Sampaoli ?

Le départ de Dario Benedetto vers Elche a libéré une place sur le front de l’attaque marseillaise. Et selon les informations du media espagnol Todo Fichajes, Jorge Sampaoli se serait entretenu en personne avec un autre buteur argentin…

Parti du côté de la Liga et d’Elche pour vivre une nouvelle aventure, Dario Benedetto a rejoint le club valencien sous forme de prêt avec option d’achat à hauteur de 3 à 4 millions d’euros. Et son départ libère une nouvelle place au poste d’attaquant de l’Olympique de Marseille. Seul Arek Milik et Ahmadou Dieng peuvent occuper ce poste crucial. C’est pourquoi Pablo Longoria s’agite en coulisses pour combler ce vide sur le front de l’attaque olympienne.

Et selon les informations du site espagnol Todo Fichajes, le coach Jorge Sampaoli aurait appelé en personne une éventuelle piste du club…

Jorge Sampaoli veut Giovanni Simeone (26 ans) ! Sampaoli se serait entretenu avec lui par téléphone. L’info parle d’un prêt avec une option à 10 M€.#TeamOM #MercatOM https://t.co/6A7tE3hFW0 — Fabien (@Beye13) August 21, 2021

Sampaoli aurait téléphoné à Simeone !

En effet selon Todo Fichajes, le buteur argentin aurait donné son accord pour rejoindre le club. Cagliari et l’OM doivent désormais trouver un terrain d’entente. Le prêt avec option d’achat de 10 millions d’euros semblerait la solution la plus plausible.

Mercato OM : Duel intense avec la Lazio pour ce latéral argentin !

Tandis que Yuto Nagatomo a quitté l’Olympique de Marseille à la fin de la saison dernière, Pablo Longoria serait intéressé par le profil du joueur de River Plate, Fabrizio Angileri. Et un concurrent serait déjà hors course selon le media espagnol Todo Fichajes…

Alors que Yuto Nagatomo n’a pas été prolongé en juin dernier du côté de l’Olympique de Marseille, le poste de latéral gauche souffre de concurrence pour le seul Jordan Amavi. Même si Luan Peres peut également évoluer à ce poste. Raison pour laquelle le président de l’OM Pablo Longoria lorgnerait sur différents profils à ce poste. Et selon les informations du media espagnol Todo Fichajes, le défenseur gauche de River Plate Fabrizio Angileri serait dans le viseur de la direction olympienne. Toutefois une concurrence rude serait présente dans ce dossier.

Mais toujours selon la même source, les trois concurrents ne seraient désormais plus que deux…

Le Celta Vigo out pour faire venir Angileri ?

En effet selon Todo Fichajes, le club espagnol ne pourrait pas s’aligner sur les offres de la Lazio de Rome et de l’OM. Le montant s’élèverait autour de 4 millions d’euros. Agé de 27 ans, le latéral argentin est lié jusqu’en juin 2023 avec River Plate. La Lazio serait toutefois en pole dans ce dossier.