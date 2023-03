Dugarry s’enthousiasme pour l’OM de Tudor !

Sur RMC Sport, Christophe Dugarry a donné son avis sur l’OM de Tudor. l’ancien attaquant olympien est emballé par le jeu proposé et l’ambiance au Vélodrome.

💬 Christophe Dugarry : « L’#OM ? Il y a des couacs, mais c’est plaisant. Avec Lens, ce sont les deux équipes les plus agréables à voir jouer. Les joueurs ont compris la façon de jouer de Tudor […] Les supporters ont repris goût. C’est vraiment génial. » RMC Sport | #TeamOM pic.twitter.com/mjsTEmXrSN — Peuple Olympien (@peupleolympien) March 8, 2023

« Il y a des couacs, mais c’est plaisant. Marseille et Lens sont les deux équipes les plus agréables à voir jouer ces derniers temps, même si Lens baisse un peu de pied. Marseille a une façon de jouer, c’est très bien, mais il va falloir qu’il soit aussi capable de jouer aussi d’une autre manière, en fonction de l’adversaire. C’est bien d’avoir plusieurs cordes à ton arc. Ils ont une façon de jouer qui est parfois un peu prévisible. Les joueurs ont compris la façon de jouer de Tudor. Je trouve que ce qu’il se passe entre l’entraîneur et les joueurs, c’est bien. C’est toujours difficile de trouver un système qui convient à tes joueurs, en fonction de leurs qualités. Ça a l’air de super bien se passer. Il y a de l’envie, de la force de caractère, un état d’esprit et un vrai projet de jeu. L’ambiance au Vélodrome est top. Les supporters ont repris goût. C’est vraiment génial. Ce qu’ils ont fait en Coupe de France face à Paris (victoire 2-1, NDLR), j’ai trouvé ça incroyable. Mais ça demande beaucoup d’énergie. Cette équipe a des certitudes, mais l’état physique des joueurs est très important dans le jeu mis en place par Tudor. En tout cas, quand je regarde l’OM, je sais que je vais prendre du plaisir. C’est le plus important ». Christophe Dugarry – Source: RMC (06/03/2023)