D’une courte tête [Thierry B Audibert]

Voilà vé, au moins on a l’impression de voir notre équipe jouer au ballon. Surtout en première mi-temps. La volonté de vite récupérer le ballon, le plus haut possible, de chercher la profondeur avec des latéraux qui plongent, les appels de Milik, sans multiplier les touches de balle.



Certes, c’est déjà mieux que ce que nous avons vu dimanche soir avec ce qui pourrait être considéré comme le plus mauvais match de l’histoire olympienne.



Faut-il s’enflammer pour autant ? Non merci pas pour moi.

Nous en avons déjà vu des matchs comme ça où les marseillais ont donné l’impression de remonter leur niveau d’intention. Sans rien produire d’efficace.



Une 1re mi-temps correcte



Le nombre de centres par exemple, il y a longtemps que nous n’en avions pas vu autant, ils étaient même de meilleure qualité que tous ceux qu’on a vus depuis le début de saison.

5-3-2… 3-5-2… la formule de Sampaoli ne manquait pas d’allure avec des joueurs qui se sont engagés, qui ont montré leur volonté d’animer ce qui n’est qu’une disposition théorique.



Pour autant, a-t-on vu la moindre occasion, sachant que je ne parviens pas à poser ce mot sur l’ouverture vers Milik qui a repris dans une position qui régalait Papin jadis, mais le gardien rennais bouchait bien l’angle.



2e mi-temps plutôt rennaise



La 2e mi-temps, bien que très vivante, n’a guère été plus productive en terme d’occasion. Ce sont même les rennais qui se seront montrés les plus percutants avec le tir de Bourrigeaud qui était entré, capté par Mandanda, mais surtout la frappe de Terrier sur la transversale.



Luis Henrique, Benedetto, Rocchia et Cuisance sont rentrés mais ils ne donnaient pas l’impression de pouvoir renverser le cours de ce match, cette opposition entre deux équipes qui inauguraient un nouvel entraîneur.



Mais alors qu’on se dirigeait vers un 0-0 logique, Luis Henrique lancé en profondeur parvenait à redresser le ballon qui passait par-dessus le central rennais, Cuisance qui avait sauté aussi rabattait le ballon de la tête dans le but.



L’OM d’une courte tête



L’OM l’emportait donc d’une courte tête et nous avons le droit de nous en réjouir. C’est contre les rennais que nous avions amorcé cette longue séquence catastrophique en terme de résultat, on leur repasse devant au classement. C’est bon à prendre.



Kamara a encore été énorme, mais tout le monde s’est arraché, même Nagatomo a fait son match. Lirola a fait une belle première mi-temps. 2e passe décisive pour Luis Henrique, Cuisance a peut-être lancé sa saison.



Mais question qualité de jeu, je n’oublie pas le niveau auquel nous avons été capables d’évoluer au cours de la première 1/2 heure à Rennes… juste avant l’expulsion de Gueye… suspendu aujourd’hui.



Vive le grand Roger Magnusson



Thierry B Audibert