EdF : Mandanda seul joueur de l’OM, pas de Giroud et quelques nouveaux chez les Bleus de Deschamps !

Ce jeudi, Didier Deschamps a livré sa liste pour la suite des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Mandanda seul Marseillais appelé. Première pour Tchouaméni, Diaby, Théo Hernandez et Veretout !

Didier Deschamps a donné sa liste pour la suite des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur de l’Equipe de France fait toujours confiance à Steve Mandanda au poste de gardien de but mais ne sélectionne aucun autre Marseillais.

Giroud absent, première pour T.Hernandez

A noter la première sélection de Théo Hernandez, natif de Marseille et frère de Lucas Hernandez. Tchaouméni, Diaby ou encore Veretout fête également leur première appel de la part du sélectionneur. L’absence d’Olivier Giroud fait également débat…

La liste de Deschamps

Les attaquants : Mbappé Griezmann Benzema Martial Coman Diaby Lemar

Les milieux de terrain : Pogba Kanté Tchouameni Tolisso Rabiot Veretout

Les défenseurs : Digne Dubois Upamecano Koundé Zouma Varane Kimpembe Digne

Les gardiens : Lloris Maignan Mandanda

1ère liste de Didier Deschamps après l’EURO. Pour les qualif à la CM 2022 (BOS, UKR et FIN)

Retour d’Upamecano et Martial

1ère pour Theo Hernandez, Moussa Diaby, Tchouameni et Veretout

Absence de Giroud (sans parler des blessés) pic.twitter.com/pYXD0OCPT2 — Frédéric Calenge ⚽ (@FredCalenge) August 26, 2021

Sur l’absence de Giroud

« Je n’ai jamais eu de position radicale pour qui que ce soit. Olivier est toujours disponible, sa situation à changer, il retrouve du temps de jeu au Milan. C’est un choix sportif du moment avec une liste de 23 joueurs seulement et de la concurrence » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (26/08/21)

Sur les nouveaux joueurs et Hernandez

« Je fais par rapport aux joueurs disponibles. On les suit depuis plusieurs mois ou années avec différentes formes en cours de saison. Ils sont déjà habitués au haut-niveau avec leur club. Ce n’est pas de la nouveauté pour la nouveauté. Ils ont le potentiel pour être là. (…) Théo Hernandez sort d’une belle saison avec le Milan. Il est important dans la phase offensive et a corrigé certaines choses sur le plan défensif. Il participe beaucoup au jeu et lui aussi par la répétition des matches il a maintenu un niveau de performance intéressant. » » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (26/08/21)