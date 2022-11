EdF : Tchouaméni rétablit la vérité sur le départ de Benzema !

L’Equipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Aurélien Tchouaméni, auteur d’un bon match face au Danemark, a rétabli la vérité sur l’absence de Karim Benzema.

Karim Benzema a dû quitter l’Equipe de France à cause d’une blessure à l’entraînement avant le premier match face à l’Australie. Ces derniers jours, des rumeurs et informations sont sortis sur le fait que la sélection française vivrait très bien le départ du Ballon d’Or 2022.

C’est totalement faux parce que même quand il était là ça se passait déjà très bien — Tchouaméni

Après la rencontre face au Danemark (victoire 2-1 des Français grâce à un doublé de Mbappé), Aurélien Tchouaméni a répondu aux questions de RMC Sport. Le milieu de terrain, coéquipier de Benzema au Real Madrid, a tenu à rétablir la vérité.

« Le groupe se sent bien, on vit bien tous ensemble, d’ailleurs, je voulais revenir sur quelque chose qu’on a vu concernant le départ de Karim, sur le fait qu’on se sentait mieux depuis qu’il était plus là. C’est totalement faux parce que même quand il était là ça se passait déjà très bien. On a tous été peinés par ces différents forfaits. En tout cas, ce que je peux vous dire c’est que depuis qu’on est arrivé, ça se passe super bien entre nous. » Aurélien Tchouaméni – Source : RMC Sport (26/11/22)

Bravo à mes joueurs dans l’ensemble, il y a du répondant — Deschamps

« On a fait beaucoup de choses intéressantes, on a manqué un peu de réussite. Bravo à mes joueurs dans l’ensemble, il y a du répondant. On a pris ce but sur coup de pied arrêté où ils sont très bons mais nous aussi, on les a mis en difficulté dans ce registre. Cela me semble logique qu’on remporte ce match face à une belle équipe, souvent sous-cotée. Le Danemark a prouvé qu’elle faisait partie des bonnes nations. Pour nous, c’est l’idéal: on a six points, on est sûr d’être qualifiés après deux matchs donc on va apprécier ça avant le prochain match dans quatre jours. Cela amène de la tranquillité, avec de fortes probabilités d’être à la première place grâce à la différence de buts, bien meilleure que l’Australie. » Didier Deschamps – Source : TF1 (26/11/22)