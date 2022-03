Edouard Cissé pas tendre avec l’OM de Sampaoli

Le jeu de l’OM se délite depuis plusieurs semaines. Les résultats commencent aussi à faire grincer des dents et les choix de Jorge Sampaoli aussi. Edouard Cissé a pointé du doigt le positionnement de certains joueurs…

Dans un entretien accordé à la Provence, Edouard Cissé s’interroge sur le placement de Rongier et Kamara, mais aussi le fait de se passer de Milik…

Depuis OM – Lens, je ne comprends pas la tactique de Sampaoli — Cissé

« Ça peut donner du spectacle mais l’OM concède trop d’occasions. Les joueurs sont un peu perdus. Si je prends Valentin Rongier, heureusement qu’il est intelligent tactiquement, mais il fait trop de choses. Se passer de Milik, c’est pareil. On s’aime ou on ne s’aime pas, mais il faut mettre le joueur le plus efficace. C’est trop compliqué. Le foot doit être plus simple que ça. Il y a suffisamment de bons joueurs à l’OM pour chaque poste. Je ne sais plus s’il faut les incriminer parce qu’ils ne sont pas bons ou parce qu’ils ne comprennent pas ce que le coach propose. J’ai regardé le match avec Laurent Batlles et nous avions du mal à comprendre le positionnement de Kamara, parfois milieu, parfois défenseur central. Nous avions des avis différents, nous ne demandions quand et pourquoi il changeait de position. Je ne le mets pas sur le compte de la fatigue. Depuis OM-Lens, je ne comprends pas la tactique de Sampaoli. Je ne saisis pas ces entraîneurs qui amènent beaucoup de passion, mais qui, pour déstabiliser l’équipe adverse, déséquilibrent la leur. Concernant l’OM, ce sont des doutes que j’ai toujours eus et qui se matérialisent par des mauvais résultats. Ils ont toujours concédé beaucoup d’occasions, mais c’était masqué par une grande réussite de Payet, Milik ou Ünder. C’est poussif. » Edouard Cissé – source : La Provence (03/03/2022)

A force vouloir faire des aménagements, de changer de système, tu mets en doute inconsciemment ton effectif — JCDB

« On passe à trois défenseurs, à 4 puis ensuite à 5… Un récupérateur, à deux avec Gueye… Milik avec Payet. Tout ça, fait que chaque week-end ou tous les quinze jours, tu remets en cause ton système. Quand tu es joueur, que tu participes à la rencontre et que le système change, tu te dis en tant que joueur : pourquoi on rechange de système si on a été bon? C’est que quelque chose n’a pas marché dans la tête du coach. A force vouloir faire des aménagements, de changer de système, tu mets en doute inconsciemment ton effectif qui se sentait bien pendant deux semaines et que tu sors pour faire respirer et t’adapter à l’adversaire. Là je trouve que l’on s’adapte plus à l’adversaire que ce que l’on faisait en début de saison. C’est regrettable parce que la force de l’OM c’était quoi en début d’année? Imposer face aux adversaires. Aujourd’hui, on n’impose plus, on est réactif à ce que fait l’adversaire, on est plus patients. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (28/02/22)