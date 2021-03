Voilà vé, nouvelle victoire. On l’a souhaité, on l’a espéré, on savait que ce serait difficile mais au terme d’un final époustouflant, les olympiens ont fait basculé le match en leur faveur, l’effet Sampaoli sans aucun doute.



La 1re mi-temps est facile à résumer. Après un démarrage plein de bonne volonté, équilibré mais engagé, s’est réalisé ce qui était à craindre, les olympiens avaient le match de mercredi dans les pattes. Les brestois bien organisés en ont profité pour nous confisquer le ballon dans des proportions qui donnaient l’impression d’être indécentes. Les olympiens étaient dans le dur, et les joueurs de Dall’Oglio, sans se montrer particulièrement tranchants dans la zone de vérité, mais ils nous faisaient courir avec beaucoup d’adresse.



Aucune occasion à se mettre sous la dent, un tir de Milik à côté, beaucoup d’imprécision sur les centres et il faut le dire, une grande opiniâtreté chez les bretons pour défendre leur but.



Milik en grand joueur



Il fallait à tout prix un exploit pour passer devant à la marque, c’est Arek Milik qui allait s’en charger. Un échange avec Payet dans l’axe, et le polonais partait vers le but se déportant volontairement sur la gauche pour pouvoir croiser sur son pied fort, la balle partait au fond et l’OM s’en sortait bien car on ne peut pas dire que c’était particulièrement mérité.



Les dix premières minutes qui suivirent la reprise furent un temps fort pour l’OM avec deux belles opportunités pour Lirola. L’espagnol se présentant à chaque fois un peu excentré devant le gardien, ce dernier l’emportant à chaque fois. Il y eut également une belle occasion pour Thauvin, bien servi par Payet, qui tardait à déclencher une frappe aux 18 mètres et se faisait contrer 60e). Le même Thauvin foirait un centre en direction de Milik qui aurait dû connaître un meilleur sort (65e).



Mais alors qu’on pensait qu’il ne manquait pas grand chose aux olympiens et qu’ils donnaient l’impression de contenir des brestois peu dangereux, ces derniers parvenaient à frapper, il avait suffi que l’attention se relâche un peu (72e).

75e Thauvin obtenait un coup-franc côté droit. Payet le déposait sur la tête de Caleta-Car qui l’a mettait sur le gardien. Alvaro sortait pour Luis Henrique.



Le match bascule



Cuisance et Benedetto faisaient leur entrée.

Alors que nous allions vers le 1er match nul de Sampaoli, un brestois perdait bêtement le ballon qui arrivait sur Luis Henrique, le jeune brésilien centrait en retrait pour Thauvin qui reprenait sèchement dans la lucarne. 3e passe décisive pour Luis Henrique. Thauvin se précipitait dans les bras de son coach.



Les brestois ne lâchaient rien mais ça tenait. Mais alors qu’on passait en rester là, Luis Henrique débordait encore côté gauche et adressait un magnifique centre qui lobait La Défense bretonne et Cuisance reprenait fort du gauche, on en revenait pas, le match était tellement difficile face à une belle équipe brestoise.



La 5e place



2e victoire d’affilée pour Sampaoli, une équipe olympienne qui semble s’être débloqué la tête ce soir. Il faut reconnaître à l’entraîneur argentin des qualités de grande motivation, de conviction, il a proposé des schémas, des options plus claires que ce qu’on avait l’habitude de voir. L’OM a enfin réappris à attaquer, on y croyait plus et nous en venions à penser qu’aucun joueur n’en étaient capables.



Tout le monde est à féliciter. Kamara encore énorme, Gueye aussi. Milik a été actif, Thauvin fût inégal mais il voulait quelque chose.



On est 5e ce soir, et si les olympiens maintiennent ce désir d’attaquer et lâchent les chevaux, je ne vois pas comment ils n’y resteraient pas en fin de saison. Quel dommage que nous n’ayons pu voir ce match au stade, c’est sans doute le premier match qui me donne de vrais regrets d’être bloqué à la maison.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert