Emmanuel Petit tacle Villas-Boas et les joueurs : « Quand tu joues à l’OM, tu dois avoir du coeur. Tu dois tout donner »

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur d’Arsenal et de Monaco Emmanuel Petit, a donné son sentiment sur la stratégie d’André Villas-Boas lors du match de l’OM contre Manchester City mardi soir au stade vélodrome. L’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné (0-3) sans avoir proposé le moindre jeu.

Sur les ondes de RMC Sport l’ancien champion du Monde Emmanuel Petit a évoqué la défaite de l’OM face à Manchester City en Ligue des Champions.

il y a des équipes avec des budgets limités, voire inférieurs à l’OM, qui m’ont rafraichi. — PETIT

« On était tous d’accord pour dire que Marseille n’allait pas l’emporter. Après, c’était dans le contenu où on était curieux de voir comment les Marseillais allaient se comporter dans ce système tactique. J’ai le sentiment que tu as beau mettre n’importe quel système tactique en place face à City, les Marseillais n’auraient jamais gagné. Là où je ne suis pas d’accord avec Villas-Boas, c’est qu’il y a des équipes avec des budgets limités, voire inférieurs à l’OM, qui m’ont rafraichi. L’Atalanta ou l’Ajax, ça court partout. Quand tu joues à l’OM, tu dois avoir du coeur. Tu dois tout donner. La technique et le mental, c’est lié », Emmanuel Petit– Source : RMC Sport

Notre sélection d’articles sur OM – Manchester City :

OM – Villas-Boas ironise : « Malheureusement vous avez AVB avec cette tactique… »OM – City (0-3) : Les 3 enseignements du match OM – City (0-3) – Thauvin visiblement pas fan de la tactique de Villas-Boas…