L’OM se prépare à recevoir les Girondins de Bordeaux ce dimanche ! Quel onze pour battre les hommes de Petkovic? Quelques informations mercato (Sortloth, Simeone, Lirola) et vos questions dans DFM avec Benjamin Courmes et nos invités Thierry Mode et Jacques Bayle !

SUR YOUTUBE

TWITCH