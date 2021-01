Débat Foot Marseille en direct ce jeudi avec Benjamin Courmes, notre consultant Jean-Charles De Bono et notre invité, Bastien Munez ! Décrassage de la rencontre entre l’OM et le PSG, les polémiques Alvaro – Neymar et Mbappé Thauvin, les dernières infos mercato et vos questions !

A SUIVRE SUR YouTube :

A SUIVRE SUR TWTICH