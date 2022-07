Voici le replay du dernier Débat FAQ Marseille spécial Apéro Mercato avec Nicolas Filhol diffusé en direct ce jeudi à 15h30 ! On fait un Apéro mercato improvisé avec la grosse info côté arrivée (Isaak Touré), la grosse info côté départ (Luis Henrique) mais aussi les rumeurs en vrac (Diop, Vecino, Bakambu…) et les concurrents OM ! Vous avez aussi fait le programme et posé les questions !