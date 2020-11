Encore bien placé, Nagatomo absent et Villas-Boas annonce du changement… les 3 infos OM de ce lundi

Tous les soirs FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi : l’OM reste 5e sans jouer, Nagatomo absent du groupe et Villas-Boas va changer des choses…

L’OM 5e sans jouer

En clôture de cette journée, le LOSC de Galtier recevait le Lyon de Garcia. Les deux équipes se sont neutralisées un but partout malgré un second acte passé à dix contre onze côté lyonnais avec l’expulsion de Marcelo (50′).

Plus tôt dans la journée, Monaco et Nice s’étaient rapprochés de l’OM au classement. Les Monégasques en atomisant les bordelais, quatre buts à zéro, les Niçois en allant s’imposer trois buts à zéro à Angers.

Sans jouer, les hommes de Villas-Boas ne perdent donc qu’une petite place au classement et sont désormais cinquièmes de Ligue 1.

Les résultats de la J9

Vendredi 30 octobre

OM – RC Lens : reporté

Samedi 31 octobre

Rennes – Brest : 2 – 1

Nantes – Paris : 0 – 3

Dimanche 01 novembre

ASSE – Montpellier : 0 – 1

Angers – Nice : 0 – 3

Nîmes – Metz : 0 – 1

Dijon – Lorient : 0 – 0

Reims – Strasbourg : 2 – 1

Monaco – Bordeaux : 4 – 0

Lille – Lyon : 1 – 1

Le classement

1 PSG 21 9 7 0 2 23 3 20 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Lille 19 9 5 4 0 15 4 11 3 Rennes 18 9 5 3 1 18 11 7 4 Nice 17 9 5 2 2 14 10 4 5 Olympique Marseille 15 8 4 3 1 11 8 3 6 Lyon 14 9 3 5 1 15 9 6 7 Metz 14 9 4 2 3 10 7 3 8 Monaco 14 9 4 2 3 15 13 2 9 Montpellier 14 9 4 2 3 14 13 1 10 Lens 13 7 4 1 2 10 10 0 11 Angers 13 9 4 1 4 10 19 -9 12 Bordeaux 12 9 3 3 3 9 9 0 13 Saint-Étienne 10 9 3 1 5 9 13 -4 14 Brest 9 9 3 0 6 12 20 -8 15 Reims 8 9 2 2 5 12 14 -2 16 Lorient 8 9 2 2 5 12 15 -3 17 Nantes 8 8 2 2 4 9 13 -4 18 Nîmes 8 9 2 2 5 9 14 -5 19 Strasbourg 6 9 2 0 7 10 18 -8 20 Dijon 3 9 0 3 6 4 18 -14

Le groupe de l’OM sans nagatomo

Le groupe de l’OM est presque au complet pour le déplacement à Porto. A noté l’absence de Yuto Nagatomo, Lucas Perrin et Khaoui sont présents.

Gardien :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbou Défenseurs:

Alvaro, Sakai, Caleta-Car, Amavi, Balerdi, Perrin Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Payet, Thauvin, Gueye, Radonjic, Kamara, Khaoui Attaquants :

Aké, Germain, Benedetto, Luis Henrique

On va proposer autre chose — Villas-Boas

Villas-Boas se dit prêt à proposer un jeu moins frileux face à Porto, il l’a expliqué ce lundi en conférence de presse.

“C’est nos 2 dernières chances pour rêver d’une qualification. On a cette obligation de faire quelque chose de différent en terme d’animation, d’envie par rapport à City. On va voir si on peut proposer autre chose en terme de qualité de jeu.”