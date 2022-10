Encore un match de petits garçons de l’OM.

Va rendre compte de ce match quand tu n’as pas pris une note, le regard et l’esprit absorbés par le match, incapable de prendre du recul par rapport aux émotions. Parce que ce que ce qui m’aura foutu en boule, c’est que je m’étais conditionné pour ne pas me laisser prendre par la rencontre, à laquelle je n’ai pas pensé de toute la journée. J’ai fait les vitres, j’ai répété mon texte, j’ai lu du Louis Jouvet, un peu regardé Twitter. Mais le naturel a repris le dessus.

La composition olympienne était celle attendue, la même qu’au coup d’envoi à Lisbonne.

Alors bien sûr, Pau Lopez a longtemps retardé l’échéance, avec pas loin de 5 arrêts incroyables, il fut sauvé aussi par la transversale sur un coup-franc de Messi. Mais nous avons eu la surprise d’observer une équipe qatarie attendre en bloc bas des marseillais qui affichaient une bonne utilisation du ballon jusqu’aux 20 derniers mètres. Entrons d’ailleurs tout de suite dans le vif du sujet.

Devant une équipe du Qatar hormonée au pognon de dingue de l’émir Al Thani, et dépensé sans compter par Nasser El Khelaïfi dont on se demande pourquoi la justice française ne l’a pas encore placé en détention pour des faits graves de séquestration, nous avons eu l’impression qu’elle n’était pas dans le jeu à la hauteur de ce qu’elle peut représenter sur le papier.

Il y avait la place ce soir pour une équipe olympienne digne de ce nom de sortir un bien meilleur résultat, et ce fut très frustrant de voir à la fin de la 1re mi-temps Harit perdre bêtement le ballon au moment d’entamer une transition. Malheureusement, toutes les opportunités furent foirées sous le coup de mauvaises décisions, d’erreurs techniques, de précipitation.

C’était ce soir d’autant plus difficile que l’arbitre, et la VAR, refusèrent de considérer la main d’un parisien dans la surface, alors qu’on se souvient qu’on avait pas hésité à siffler pour une main de Rongier bien plus anodine la saison dernière. Il n’y a toujours pas d’harmonisation des sanctions sur ce genre de fait de jeu, c’est un vrai scandale.

Il y eut des opportunités pour les marseillais en 2e mi-temps, mais dès lors que Gigot, qui avait remplacé Bailly blssé en 1re mi-temps, intervenant en retard dans les jambes de Neymar alors qu’il n’y avait pas de danger particulier, se faisait logiquement expulser. À 10 contre 11, cela devenait mission impossible et la défaite à laquelle il était logique de s’attendre même si nous espérions tous une petite surprise, la défaite se profilait mais nous étions tous redescendus d’un cran.

Pau Lopez et M’Bemba sont les grandes figures olympiennes de ce match. À un degré moindre on peut désigner Guendouzi pour son activité. Mais tous les autres ont été beaucoup trop moyens, voire insuffisants, pour se hisser à la hauteur de la rencontre.

À la vérité, nous n’en pouvons plus de voir cette équipe olympienne se trouver dans cette attitude de petit garçon, de les voir se déballonner dans le dernier geste et de commettre une erreur fatale qui donne un but à l’adversaire. S’il est un domaine dans lequel l’OM doit travailler, c’est bien celui-là. Nous en avons marre de nous sentir si près de faire quelque chose et de terminer la rencontre sur une défaite. Cela démontre un problème de préparation mentale. Il manque de la conviction, du poids dans la décision. C’est tellement dommage de repartir comme ça.

Tavares a été agaçant. J’ai eu le sentiment que Veretout avait perdu beaucoup de ballons mais j’ai parfois pu le confondre avec un autre.

À signaler que le commentateur a côté de Benoit Cheyrou fut particulièrement agaçant, son penchant pour le club du Qatar faisant plus qu’effleurer dans ses propos.

Encore un match à vite oublier. Nous voilà distancés par le Qatar et Lorient. Il va falloir se remettre d’aplomb.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert