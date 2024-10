Encore une confirmation des contacts entre Pogba et l’OM mais…

La folle rumeur de ces dernières semaines c’est celle qui envoie Paul Pogba à l’Olympique de Marseille. Le joueur, qui va pouvoir retrouver les terrains après sa suspension, devrait en effet être libéré par la Juve…

La Provence du jour confirme qu’en effet Medhi Benatia échange régulièrement avec le joueur avec lequel il est devenu proche à la Juve. Il l’a félicité pour la réduction de sa suspension mais n’aurait pas encore abordé une possible arrivée avec le joueur selon le quotidien. D’ailleurs le volet mercato n’est pas encore ouvert au club. En Novembre, un point sera fait sur l’effectif et peut-être que le nom de Pogba reviendra alors sur la table…

« Pogba ? Il va marcher sur la Ligue 1 c’est sans discussion possible ! »

Le youtuber Zack Nani s’est dit particulièrement séduit par une possible arrivée de Pogba à l’OM lors d’un live sur sa chaîne Twitch :

« C’est quand même assez marrant parce que j’ai souvent dit sur ma chaîne que Pogba à l’OM, je trouvais le « feat » (collaboration, ndlr) tellement logique. Pourquoi ? Parce qu’il a 31 ans et qu’il doit relancer sa carrière. Tu vas en Ligue 1, s’il réussit à retrouver son niveau il va marcher sur la Ligue 1 c’est sans discussion possible. Il est trop fort pour la Ligue 1. Il peut se refaire une santé à Marseille et retrouver l’équipe de France. Et surtout tu es dans un club populaire et qui est très en vue ! Pour moi Pogba à l’OM c’est évident ! Je ne le vois pas jouer pour un club alternatif en Espagne, ni dans les gros clubs des grands championnats, » a ainsi déclaré le Youtuber Zack Nani.