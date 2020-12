Chaque mardi, Football Club de Marseille vous propose son Journal des Bonnes Nouvelles. Rediffusion de la pastille diffusée en live le lundi dans Débat Foot Marseille. Au programme cette semaine, le retour du jeu avec ce match réussi face à Nantes, mais aussi les contre-performances de Lille, Paris et Rennes et enfin la réapparition du président Eyraud heureux comme un gosse après le but de Payet…

Retrouvez ci-dessous l’intégralité du dernier Débat Foot Marseille :