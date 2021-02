Énième rebondissement dans le dossier Sampaoli, Campos aurait pris sa décision, un détail crucial dans le contrat de Milik… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce samedi : retournement de situation autour de Jorge Sampaoli, Luis Campos aurait choisi sa nouvelle destination, la clause qui pourrait tout changer dans le contrat de Milik…

Mercato OM : Le président de l’Atlético Mineiro lâche une bombe concernant Sampaoli !

Aujourd’hui le site brésilien Globo Esporte nous apprenait que les négociations de prolongation entre l’Atlético Mineiro et Jorge Sampaoli aurait été rompues. De plus, le media nous informait que le club brésilien était possiblement intéressée par le profil de l’entraîneur de Renato Gaúcho comme successeur. Une information totalement démentie sur ESPN Brasil par le président de Mineiro en personne, Sérgio Coelho.

Nous comptons sur Sampaoli pour 2021 – Sérgio Coelho

En effet, le président de l’Atlético Mineiro a démenti toute négociation avec un autre entraîneur. Et a maintenu son soutien à Sampaoli.

« Nous comptons sur Sampaoli pour 2021. Nous n’avons eu de contact avec aucun entraîneur, encore moins avec un entraîneur qui est en lice pour une place dans la Copa Libertadores et disputera la finale de la Copa do Brasil dans quelques jours. Je crois qu’aucun entraîneur dans cette situation n’accepterait. Et c’est encore moins le cas pour notre directeur, compétent et avec beaucoup d’expérience, qui ne contacterait jamais un entraîneur qui se retrouve dans une telle position » Sérgio Coelho – Source : ESPN Brasil (13/02/2021)

Vente OM : Nouveau rebondissement dans le dossier Campos !

La rumeur circulait depuis de nombreuses semaines. Dans l’éventualité où l’OM était vendu, le nom du directeur sportif portugais Luis Campos était dans les tuyaux. Mais selon les informations d’Abdellah Boulma, journaliste du site Fifa.com, Campos aurait déjà choisi sa nouvelle destination…

Une certitude : il ne s’agit pas de l’Olympique de Marseille – Abdellah Boulma

En effet selon le journaliste Abdellah Boulma, Luis Campos ne devrait pas rejoindre l’Olympique de Marseille. Une information à prendre des pincettes, comme tout ce feuilleton autour du rachat de l’OM…

« Luis Campos aurait d’ores et déjà trouvé son nouveau point de chute. L’identité du club n’a pas encore filtré. Une certitude : il ne s’agit pas de l’Olympique de Marseille. » Abdellah Boulma – Source : Twitter (12/02/21)

Luis #Campos aurait d’ores et déjà trouvé son nouveau point de chute. L’identité du club n’a pas encore filtrée. Une certitude : il ne s’agit pas de l’Olympique de Marseille. — Abdellah Boulma (@abdellahboulma) February 12, 2021

Mercato OM : Coup dur à venir dans le prêt de Milik ?

Après un feuilleton de plusieurs semaines, Arek Milik a débarqué cet hiver en provenance de Naples, sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire fixée à 8M€. Assortie de 4M€ de bonus. Ainsi qu’un pourcentage à la revente pour le Napoli, aux alentours de 20 %. Mais le journaliste italien Gianluca Di Marzio nous apprend qu’une autre clause aurait été insérée dans le contrat…

une clause de résiliation inscrite dans le contrat ?

En effet cette information pourrait changer beaucoup de choses. Selon Gianluca Di Marzio, l’attaquant polonais Arek Milik bénéficierait d’une clause de résiliation fixée à 12,5 millions d’euros. Si celle-ci venait à être payée, l’Olympique de Marseille ne pourrait que déplorer le départ de son buteur, seulement six mois après son arrivée. Si cet élément venait à être confirmé, nul doute que les dirigeants de l’OM devront s’activer lors du prochain mercato en quête d’un nouveau buteur.