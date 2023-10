Enorme coup de pression sur Grosso avant OM – Lyon ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Arrivé il y a quelques semaines sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso serait déjà menacé. L’entraîneur italien aurait deux matchs pour retourner la situation, dont celui face à l’Olympique de Marseille ce dimanche. En cas de nouvelles contre-performances, le club rhodanien devrait une nouvelle fois opérer des changements.

Libre depuis son départ de Frosinone cet été, Fabio Grosso a remplacé Laurent Blanc sur le banc de l’OL. Une arrivée anecdotique tant les prestations des Gones sont soporifiques. Avec 3 défaites et 1 nul en quatre rencontres disputées, son équipe n’a toujours pas remporté le moindre match et occupe une inquiétante dernière place. Les problèmes se succèdent également en interne. Selon RMC Sport, par l’intermédiaire du consultant Jérôme Rothen, les lyonnais ont exprimés tout leur dépit envers le technicien italien après la défaite face à Clermont (1-2). Face à ses révélations, le champion du monde 2006 a cherché la taupe du vestiaire, annulant même la séance d’entraînement de ce lundi.

Marseille et Metz pour se sauver

Une situation intenable pour le coach de l’OL qui pourrait s’empirer dès dimanche avec le déplacement sur la pelouse de l’OM. D’après les informations du Progrès, Fabio Grosso n’a désormais plus que deux matchs pour redresser la barre et sauver sa tête. En cas de défaite ce week-end, son avenir sera plus que menacé.

Après Marseille, les Lyonnais affronteront Metz, un concurrent direct pour le maintien. Malgré la confiance de son président John Textor, qui vient d’écarter Vincent Ponsot de son poste de directeur du football, un autre résultat qu’une victoire devrait pousser l’Américain à réagir.