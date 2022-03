Equipe de France : Benani voit deux joueurs de l’OM face à l’Afrique du Sud !

Ce mardi soir, l’Equipe de France va affronter l’Afrique du Sud. Karim Bennani, journaliste pour la Chaîne L’Equipe, voit deux Olympiens dans le onze de départ de Didier Deschamps !

L’Olympique de Marseille n’est que très peu représenté en Equipe de France lors de ce rassemblement. Seul Guendouzi a été appelé par Didier Deschamps puis William Saliba est venu remplacer Benjamin Pavard. Le défenseur a d’ailleurs connu sa première sélection ce vendredi au Vélodrome, avec le soutien du public marseillais !

Au même titre que Saliba, Guendouzi a besoin de commencer un match avec l’Equipe de France — Bennani

Pour ce second match face à l’Afrique du Sud, Didier Deschamps va devoir faire des choix. Sur la Chaîne L’Equipe, le journaliste Karim Bennani a été interrogé sur le onze qu’il aimerait voir au Stade Pierre Mauroy. Pour ce dernier, Guendouzi ainsi que Saliba méritent d’être titulaires !

« Maignan au poste de gardien, j’ai envie de le voir. C’est un match qui se joue à Lille, il y aura une symbolique. Il est parti sur un titre de Champion, le public sera derrière lui. C’est important dans un match amical de donner du temps de jeu à Maignan. On n’est pas à l’abri d’un problème physique de Lloris. Je mets Kimpembe parce que je veux voir Varane souffler. Koundé est jeune, il doit enchaîner les matchs. Saliba, il n’a pas été trop mal quand il est entré vendredi dernier. Kimpembé n’a pas joué, on a besoin de le voir jouer dans cette défense à 3. Si on ne donne pas du temps de jeu pendant les amicaux, on le fait quand? Je pense que ces joueurs en ont besoin, il faut prendre du temps de jeu. Au même titre que Saliba, Guendouzi a besoin de commencer un match avec l’Equipe de France. Il n’y a pas beaucoup d’enjeu face à l’Afrique du Sud et Deschamps a besoin de les voir jouer dans un match international. J’aime bien Diaby qui a fait des entrées intéressantes. Ben Yedder, je veux le voir marquer avec l’Equipe de France et Mbappé, il n’a pas joué au Vélodrome. Oui, c’est une attaque un peu différente avec Digne et Clauss sur les côtés. Les matchs amicaux servent aussi à ça ! » Karim Bennani – Source : La Chaîne L’Equipe (28/03/22)