Équipe de France : Quel onze pour les Bleus contre le Danemark ?

Après la victoire contre l’Autriche, la France se déplace au Danemark pour la dernière journée de la Ligue des Nations. Titulaire jeudi, Jonathan Clauss devrait cette fois débuter la rencontre sur le banc de touche.

L’Équipe de France dispute ce dimanche son dernier match de Ligue des Nations contre le Danemark. Avec les forfaits de Mike Maignan et Jules Koundé, Didier Deschamps devrait titulariser Alphonse Areola au poste de gardien et William Saliba en défense centrale. Jonathan Clauss, qui a disputé l’intégralité du match contre l’Autriche ce jeudi devrait débuter la rencontre sur le banc des remplaçants tout comme Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout. Les deux milieux de terrains marseillais pourraient toutefois entrer en cours de rencontre.

Le onze probable des Bleus

AreolaPavard, Koundé, Varane, Badiashile, MendyTchouaméni, CamavingaGriezmann

Mbappé, Giroud