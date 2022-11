Equipe de France : Le 26e joueur ? C’est bien Thuram !

Didier Deschamps avait donné sa liste des 25 joueurs sélectionnés avec l’Equipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar. Veretout et Guendouzi sont les deux joueurs de l’OM présents dans la sélection. Par contre, le sélectionneur n’a pas emmené Jonathan Clauss, il a quand même décidé de prendre un 26e élément et c’est offciielement Marcus Thuram !

Après l’annonce de la liste des Bleus, Didier Deschamps avait laissé entendre qu’il y avait encore des matches le weekend dernier pour entériner celle-ci. Il pouvait y avoir des blessures, comme le malheureux Harit avec le Maroc, mais aussi une dernière surprise. Le sélectionneur aurait bien décidé de prendre un 26e élément dans son équipe, ça ne sera pas Jonathan Clauss. DD semble bien décidé à repasser avec une défense à 4 et ne semble pas ouvert à l’idée d’avoir un plan B. Du coup, ce n’est pas le marseillais qui va être appelé mais plutôt l’attaquant Marcus Thuram. L’Equipe l’avait annoncé, l’info a été confirmée par un tweet du compte officiel de l’équipe de France dans la foulée… Sauf que quelques minutes plus tard, le tweet avait été supprimé.

Clauss ? J’ai bien conscience de son immense déception

« Je le confirme, nous partirons avec une défense à quatre. C’est toujours une longue réflexion, beaucoup de discussions avec mon staff. Je considère aussi le ressenti de certains joueurs. C’est important. On a fait de très bonnes choses dans ce système (à trois) mais on a aussi été en difficulté. On a été très souvent en déséquilibre. Et je sais trop bien que pour exister dans une grande compétition, il faut être solide sur le plan défensif. Il faudra bien défendre, et mieux défendre, mais pas au détriment de l’animation offensive. Je prends cette option parce que je suis convaincu que c’est mieux, que c’est plus adapté. (…) Clauss ? J’ai bien conscience de son immense déception, au même titre que Lucas Digne. Ce sont des choix sportifs. En ce qui concerne Jonathan, le système est en effet la principale raison. » Didier Deschamps – source : Conférence de presse (09/11/2022)

Voici la liste complète des 25 Bleus pour la Coupe du Monde au Qatar

Gardiens

Alphonse Areola

Hugo Lloris

Steve Mandanda

Défenseurs

Lucas Hernandez

Théo Hernandez

Presnel Kimpembe

Ibrahima Konaté

Jules Koundé

Benjamin Pavard

William Saliba

Dayot Upamecano

Raphaël Varane

Milieux

Youssouf Fofana

Eduardo Camavinga

Mattéo Guendouzi

Adrien Rabiot

Aurélien Tchouaméni

Jordan Veretout