Equipe de France : Un joueur de l’OM titulaire face à l’Autriche ?

C’est la trêve internationale, il va falloir attendre pour revoir l’OM sur un terrain de football. En attendant plusieurs joueurs marseillais sont avec leur équipe nationale. C’est le cas des internationaux français qui jouent ce soir…

En effet, l’Equipe de France va disputer ce soir un match de Ligue des nations face à l’Autriche. Selon l’Equipe, Didier Deschamps devrait proposer une défense à cinq avec l’Olympien Jonathan Clauss. Il devrait être accompagné par Jules Koundé, Raphaël Varane, Benoît Badiashile et Ferland Mendy. Au milieu, l’ancien duo de l’AS Monaco Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana devrait être reconstitué. Enfin devant, Olivier Giroud devrait être associé à Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Le onze probable des Bleus

MaignanClauss, Koundé, Varane, Badiashile, MendyTchouaméni, FofanaGriezmann

Mbappé, Giroud