Eric Di Meco totalement emballé par l’OM de Tudor !

Grâce à un jeu offensif avec beaucoup d’efforts physiques l’OM est deuxième de Ligue 1 et en quart de finale de la coupe de France. Lors de l’émission Super Moscato Show, Eric Di Meco a montré son amour pour ce jeu et souhaite que l’OM conserve Tudor à la fin de la saison.

Il faut garder cet entraineur à la fin de la saison

»On s’est rendu compte qu’avec sa manière de jouer c’est difficile d’enchainer les matchs tous les trois jours. Maintenant que tu as battu Paris l’objectif c’est de gagner la Coupe de France. Le championnat avec le faux pas contre Nice, tu t’es mis un peu en difficulté. En plus battre Paris une fois c’est dur, mais les battre une deuxième fois c’est encore plus dur. Ca veut dire que même si tu bas Paris tu es encore à cinq points derrière. L’OM a quand même un objectif élevé, c’est d’être deuxième. Quand tu joues pour être deuxième il faut que tu gagnes tous tes matchs. Ne croyez pas qu’on peut laisser beaucoup de plumes. Donc ça veut dire que si Paris se manque, tu seras là. Le problème du jeu de l’OM en ce moment et c’est là où je trouve que je trouve qu’il fallait attendre le match contre Paris pour juger celui contre Nice. A des moments tu vas être obligé de faire un petit peu tourner. Et puis surtout ce jeu là est très risqué. Vous vous rendez compte de la paire de »baloches » qu’il faut au coach et aux joueurs pour faire ce qu’ils ont fait contre Paris ? Ils sont restés à un contre un derrière, derrière Messi et Neymar. Quand tu regardes le match hier soir, tu te dis qu’ils sont dingues. C’est hyper dangereux, c’est tellement dangereux que contre Nice tu te fais piquer. Le mauvais côté de ce jeu là, qui est merveilleux, c’est que parfois tu te fais piquer parce que tu relâches un mauvais ballon du gardien, tu as un défenseur qui se positionne mal. Là on a un entraineur qu’il ne faut surtout pas perdre à la fin de la saison. Là où on doit progresser c’est en gardant cet entraineur pour travailler sur la continuité, parce que ses dernières saisons c’est pas le cas. Derrière tu le laisses faire le recrutement. Et puis surtout il y a un gros progrès à faire au niveau de l’équipe. Des fois il faut s’arrêter de courir pour réfléchir. C’est là où je pense que cette équipe en gardant cette ossature, ce coach là, avec un peu plus de bouteille et en maitrisant le jeu que l’entraineur demande, de temps en temps arriver à se poser. Il y a des matchs cette année que tu perds parce que tu n’arrêtes pas d’attaquer, tu n’arrêtes jamais de faire le pressing ou des courses. Il y a des fois où il faut juste un peu se poser. Parce qu’à l’égalisation juste avant la mi-temps il y en avait beaucoup qui avaient la tête dans le sac. Parce que tu fais autant d’efforts pour être à 1-1 à la mi-temps. Cette équipe là a une marge de progression. Donc si tu gardes cet entraineur et cette ossature l’année prochaine il y a peut être moyen de faire un super truc. » Eric Di Meco – Source : Super Moscato Show/RMC (9/02/2023)

L’OM affrontera Annecy lors du prochain tour (quart) de Coupe de France.