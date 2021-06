Esport : L’OM chute en finale de la eLigue 1 !

Ce week-end avait lieu la finale de la eLigue 1, compétition du jeu vidéo FIFA 21. Les représentants de l’Olympique de Marseille chutent en finale.

La compétition de jeu vidéo eLigue 1 sur FIFA 21 est remportée par le FC Lorient ! Leandro « Leandro » Peixoto et Julien « Fouma » Perbal ont pris le meilleur sur les représentants de l’Olympique de Marseille qui évoluent pour la structure Grizi Esports, lancée par les frères Griezmann.

L’OM félicite Lorient malgré tout

Amine « Mino7x » Boughanmi et Fouad « Rafsou » Fares chutent donc en finale. Malgré tout, les deux représentants de l’OM restent fair-play et ont félicité leurs adversaires sur les réseaux sociaux

Malgré tout, félicitations à @FoumaFIFA et @LPeixoto7, vous avez été les plus réguliers de la saison, vous méritez sur cette dernière de prendre le titre 🙏❤️ — Grizi Rafsou (@Rafsou) June 5, 2021

Bravo @LPeixoto7 & @FoumaFIFA vous êtes des Crack les petits reuf 👏🏽 — Grizi Mino (@Mino7x) June 5, 2021

En LAN, la pression et l’atmosphère sont complètement différente — RAFSOU

Le trophée a été remis par Jean-Pierre Papin, ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Cette édition de la eLigue 1 s’est jouée en LAN, malgré la pandémie. Rafsou était ravi de revenir dans ce format plutôt qu’en distancielle.

« Ça fait vraiment du bien d’en refaire un après plus d’un an et demi voire deux ans sans rien, expliquait Rafsou pendant la finale. La pression et l’atmosphère sont complètement différentes. Personnellement, ça me transcende. » Rafsou – Source : L’Equipe (05/06/21)