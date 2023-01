ESTAC Troyes– OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Troyes pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’ESTAC Troyes aura lieu à 21h à Troyes. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video.

Les groupes

OM

Gardiens :

Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Mbemba, Kaboré, Kolasinac, Gigot

Milieux :

Gueye, Veretout, Rongier, Elmaz, Guendouzi, Malinovskyi

Attaquants :

Under, Sanchez, Mughe, Dieng, Ben Seghir

Troyes

Gardiens :

Lis, Gallon

Défenseurs :

Baldé, Bruus, Conté, Larouci, Rami, Palmer-Brown, Porozo, Salmier, Zoukrou

Milieux :

Chavalerin, Dongmo, Kouamé, Rony Lopes, Tardieu

Attaquants :

Fatah, Baldé, Ripart, Ugbo

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Kaboré Rongier Veretout Kolasinac

Under Guendouzi

Sanchez

Troyes :









Le Stade

Ce match se jouera au Stade de l’Aube (20 400 places).

L’Arbitre de cet Troyes – OM

L’arbitre désigné pour la rencontre entre Troyes et OM est Hakim Ben El Hadj. Il sera assisté par Huseyin Ocak et Aurélien Drouet. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Rémi Landry.

La Météo

Prévision météo à Troyes à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 7%

– Température 8°C / ressentie 3°C

– Vent : SO 24km/h

– Taux d’humidité : 71%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Troyes

Victoires de l’OM : 18 Match nul : 9 Victoires Troyes : 7

Déclarations d’avant-match

» J’espère qu’Eric Bailly ne prendra pas une grosse sanction car ce n’était pas un geste volontaire. Pour le reste, on peut remplacer les autres postes sans problème. Samuel Gigot s’entraîne avec nous depuis un moment, pour Jonathan, on va voir. Dimitri ne sera pas là mercredi (cheville) (…) En Coupe de France, Troyes a joué avec l’équipe B, ils veulent avoir tous les titulaires à disposition contre l’OM. Ce sera un match dur mais on veut continuer sur cette lancée » Igor Tudor – source : Conférence de presse (09/01/23)

« Le groupe est OK, tout le monde va bien. On s’est bien préparé pour demain, il n’y a pas de blessés. (…) Beaucoup de cadres étaient au repos car on a beaucoup de matches à venir. Nous avons trois matchs de suite. La profondeur de notre effectif n’est pas la même que certains clubs. Ceux qui ne sont pas venus se sont entrainés normalement. C’est une équipe avec de bons joueurs, on va s’attendre à une partie compliquée mais il faut se concentrer sur notre équipe on verra comment ça se passe demain.(Jouer de la même façon contre un gros ?) Pourquoi pas oui « Patrick Kisnorbo – Source : Conférence de presse (10/01/23)