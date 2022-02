ESTAC Troyes– OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Troyes pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’ESTAC Troyes aura lieu à 17h05 à Troyes. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video et Canal + Sport.

Les groupes

OM

Gardien :

Mandanda, Simon Lopez

Défenseurs :

, Alvaro, Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Payet, Harit

Attaquants :

Bakambu, Milik, Luis Henrique, Dieng, Under, De la Fuente

👥 #ESTACOM Les 2️⃣2️⃣ joueurs retenus pour le déplacement à Troyes demain 🔜 pic.twitter.com/cuPkuE4sus — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2022

Troyes

Gardiens : Gallon, Rénot

Défenseurs : Biancone, Conté, Kaboré, Koné, Larouci, Palmer-Brown, Rami, Salmier

Milieux : Chambost, Chavalerin, Dingomé, Kouamé, Metinho, Tardieu

Attaquants : Baldé, Mothiba, Touzghar, Ugbo.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

P.Lopez

Saliba Caleta-Car KolasinacKamara

Guendouzi Gerson

Under Payet Bakambu

Milik

Troyes :

Gallon

I.Kaboré, Rami (cap.), Palmer-Brown, Samlier, A.Conté

Tardieu, Kouamé, Chavalerin

Mothiba, Ugbo.

Le Stade

Ce match se jouera au Stade de l’Aube (20 400 places).

L’Arbitre de cet Troyes – OM

L’arbitre désigné pour la rencontre entre Troyes et OM est François Letexier. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Alexandre Perreau Niel. Les deux arbitres assistants vidéo seront Jérémie Pignard et Abdelali Chaoui.

La Météo

Prévision météo à Troyes à 17h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 11%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 8°C / ressentie 6°C

– Vent : ESE 15 km/h

– Taux d’humidité : 49%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Troyes

Victoires de l’OM : 18 Match nul : 8 Victoires Troyes : 7

Déclarations d’avant-match

« Je pense que le fait d’être protagoniste a à voir avec la capacité de nos joueurs et les distances qu’on laisse, on souffre plus quand elle en laissent plus. On peut aussi défendre sans le ballon. face à Clermont on a été protagonistes mais pas efficace et pas précis. Il y a un argument à prendre en compte Ce qu’on a fait à Bakou on l’a fait à Nantes, Lens, Strasbourg. On rapproche les lignes, on redescend et les joueurs s’entraident. Quand il y a plus de distance et on est plus vulnérables. Il ne faut pas confondre les systèmes sans et avec ballon. Quand on est ensemble qu’on est en bloc, l’équipe défend bien. Ce sont des choses que l’on essaye de travailler, on cherche notre meilleure version » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/02/2022)

« n a un grand défi sportif qui nous attend et on veut terminer cette saison sans avoir de regrets. On parle de football, mais aussi de fierté, d’orgueil, de motivation. On a tous envie de maintenir l’ESTAC dans l’élite. On fait tout pour ça. Je me lève chaque jour pour ça. On sera ensemble pour les treize prochaines rencontres, jusqu’au bout. On est unis. Marseille aura à cœur de corriger ce qu’ils ont mal fait face à Clermont, dans leur objectif d’être tout en haut. Sampaoli mettra forcément son équipe type. Il a cette flexibilité offensive et défensive et il sait comment poser des problèmes aux équipes adverses. Il n’est pas super lisible, car il s’adapte justement à ses adversaires. C’est un jeu d’échec avec lui. » Bruno Irles– Source : Conférence de presse