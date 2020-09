« Et ça fait zumba cafew » dans un aéroport en feu ! Les joueurs de l’OM hallucinés…

Les supporters marseillais ont exulté au coup de sifflet final ce dimanche. Neuf ans après, l’OM renoue avec la victoire face aux Parisiens. Un succès qui s’est fêté toute la nuit, jusqu’à l’arrivée des joueurs à l’aéroport.

Quelle immense joie pour l’ensemble des supporters marseillais ce dimanche soir. Les hommes d’AVB l’ont emporté 1-0 au Parc, grâce à une réalisation de Florian Thauvin. Neuf ans après, l’OM met fin à cette disette sans victoire face à l’ennemi parisien. Des scènes de liesse ont éclaté toute la nuit dans l’ensemble de l’agglomération marseillaise. Et le vacarme a continué jusqu’à l’arrivée des joueurs, à 3h du matin, à l’aéroport de Marignane. Selon notre confrère à RMC, Florent Germain, 300 supporters étaient présents pour acclamer les vainqueurs du soir. Et ce, dans l’hystérie la plus totale !

Moment de communion à l’aéroport

Chants, fumigènes, feu d’artifice, pétards, accolades, c’était la folie à l’aéroport. Sur cette vidéo postée par Rod sur les réseaux, on y voit les protégés d’André Villas-Boas être reçus comme des héros. Les supporters étaient en délire et chantaient tous en cœur le son du moment « En bande organisée », repris par l’ensemble des rappeurs marseillais. Thauvin est bouche bée devant ce spectacle.

Sur ma vie on a les meilleurs supporters ! Je veux rien entendre 😍😍 C’est ça l’OM 🤍Ⓜ️ #TeamOM #PSGOM pic.twitter.com/CorZqVpYGe — Rod (@RodTapieM) September 14, 2020