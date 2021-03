Et Canet canna nos conos !

Voilà vé, tu crois que ça devrait passer. Une N2 c’est bien, si tu t’en méfies raisonnablement, tu passes.



Tu les fais courir, tu attends ton moment, et c’est bon. Mais pas quand tu es l’OM de Frank McCourt, le ravi de la crèche.



Un néant de football



L’OM a servi un néant footballistique en première mi-temps, surtout dans la première demi-heure. Un tir au-dessus de Milik.



Au contraire, ce sont les canetois qui ouvrent le score sur un superbe coup-franc en pleine lucarne, et c’était en toute logique.



Malgré tout, les marseillais obtenaient l’égalisation, suite à un beau centre de Germain, Milik surgissait de la tête au premier poteau.



Pareil en 2e mi-temps



En deuxième mi-temps ? Nous n’avons rien vu non plus. Au contraire, à la faveur d’un contre plein de fougue les joueurs catalans prenaient un avantage définitif.

Pire, ces amateurs ont eu plus d’occasions, cela montre l’état de notre club aujourd’hui, complètement par-terre.

Oui, nous sommes au sol. Cette équipe ne produit pas de jeu depuis le début de la saison. Elle ne se livre qu’à des parodies de football, et le pire, c’est qu’on se demande qui porte la responsabilité d’un tel naufrage.



On nous parle d’année zéro pour la saison prochaine, l’année zéro a commencé cette saison. Nous sommes même déjà au sous-sol.



Des traitres



Les olympiens ont totalement perdu le goût de leur métier. Ils sont tous responsables.



Les matchs se gagnent à l’entrainement. Ils se gagnent à la maison, par l’alimentation, le repos. Dans les salles de massage, et dans tous les gestes effectués sur un terrain dans le moindre exercice.



Et le football ne se gêne jamais pour punir les traitres qui lui tournent le dos.

Nous n’oublierons jamais ce soir, où sous la pluie catalane de Perpignan, Canet canna nos conos.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert