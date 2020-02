Euro 2020 : Dembélé OUT, une autoroute pour Payet?

Blessé et absent pour 6 mois, Ousmane Dembélé ne sera pas disponible pour l’Euro 2020… Dimitri Payet aura-t-il sa chance?

Didier Deschamps va devoir faire des choix cet été avant le début de l’Euro 2020. L’Equipe de France qui a remporté la Coupe du Monde 2018 sera attendu pour cette compétition internationale. Le sélectionneur, qui a de nombreux prétendants en attaque pourrait choisir Dimitri Payet, le numéro 10 de l’Olympique de Marseille…

🔴 OFFICIEL ! Ousmane Dembélé sera absent des terrains 6 mois, annonce le FC Barcelone. Il manquera ainsi l’Euro 2020. 😕 pic.twitter.com/rBmYOwD1IU — Actu Foot (@ActuFoot_) February 11, 2020

De nombreux absents A CE POSTE

En effet, avec les absences de Florian Thauvin et Kingsley Coman, Ousmane Dembélé vient de nouveau laisser une place au Réunionnais. Thomas Lemar qui n’est pas au mieux avec l’Atletico Madrid met également plus en avant les bonnes performances de Dimitri Payet avec l’OM depuis le début de la saison. En France, cette décision de faire revenir l’ancien joueur de West Ham en Bleus divise. Certains comme Jérôme Rothen pensent que le statut de remplaçant pourrait être un problème à sa sélection. D’autres comme Jonatan MacHardy voit en lui le profil parfait pour alimenter Griezmann et Mbappé en ballon…

