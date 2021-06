Euro 2020 : Les paris secures et fous de France vs Allemagne !

Comme chaque semaine et même durant l’Euro 2020, l’équipe DFM vous propose, avec notre partenaire Unibet, quelques paris. Retrouvez le pari sécure et le pari fou pour ce match France – Allemagne de nos journalistes Nicolas Filhol et Benjamin Courmes !

Le pari sécure de Nicolas est sur les buteurs pour une cote de 2 ! Benzema ou Mbappé doivent marquer pour que ça passe. Benjamin propose un pari qui paye moins : une cote de 1,34 pour un NUL ou France.

Pour le pari fou, Nicolas pense toujours que Benzema va marquer… En revanche, la France ne ferait qu’un match nul en terre allemande pour une cote de 16 ! Benjamin voit Giroud marquer un but dans cette rencontre mais pense que les Bleus vont perdre ce premier choc. Une cote de 22 pour ce scénario cruel !

A LIRE : Euro 2021 : Le programme TV de ce mardi avec l’entrée en lice de la France !

Avertissement plus de 18 ans :

Les jeux d’argent sont interdits aux mineurs.

Site d’aide aux joueurs en détresse

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, isolement… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Joueurs Info Service

Adictel

