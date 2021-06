Euro 2021 : L’Angleterre assure… le programme TV de ce mercredi avec Portugal – France

L’Angleterre a assuré sa troisième place et la Croatie s’est qualifié avec une victoire face à l’Ecosse. Ce mercredi 23, quatre matchs sont au programme, 2 matches du groupe E à 18h : Slovaquie vs Espagne et Suède vs Pologne. Et 2 autres rencontres du groupe F à 21h : Allemagne vs Hongrie, et le choc France vs Portugal.

Voici les résultats de toutes les rencontres depuis le début de cet Euro 2021.

Le programme complet de l’Euro 2021

Vendredi 11 juin 2021 :

Turquie – Italie = 0-3

Samedi 12 juin 2021 :

15h00 : Pays de Galles – Suisse = 1-1

18h00 : Danemark – Finlande = 0-1

21h00 : Russie – Belgique = 0-3

Dimanche 13 juin 2021 :

15h00 : Angleterre – Croatie = 1-0

18h00 : Autriche – Macédoine = 3-1

21h00 : Pays-Bas – Ukraine = 3-2

Lundi 14 juin 2021 :

15h00 : Ecosse-Tchèquie = 0-2

18h00 : Pologne-Slovaquie = 1-2

21h00 : Espagne – Suède = 0-0

Mardi 15 juin 2021 :

18h00 : Hongrie – Portugal = 0-3

21h00 : France – Allemagne = 1-0

Mercredi 16 juin 2021 :

15h00 : Russie – Finlande = 1-0

18h00 : Turquie – Pays de Galles = 0-2

21h00 : Italie – Suisse = 3-0

Jeudi 17 juin 2021 :

15h00 : Ukraine – Macédoine = 2-1

18h00 : Danemark – Belgique = 1-2

21h00 : Pays-Bas – Autriche = 2-0

Vendredi 18 juin 2021 :

15h00 : Suède – Slovaquie = 1-0

18h00 : Croatie – République Tchèque = 1-1

21h00 : Angleterre – Ecosse = 0-0

Samedi 19 juin 2021 :

15h00 : Hongrie – France = 1-1

= 1-1 18h00 : Allemagne – Portugal – 4-2

21h00 : Espagne-Pologne = 1-1

Dimanche 20 juin 2021 :

18h00 : Italie – Pays de Galles = 1-0

18h00 : Suisse – Turquie = 3-1

Lundi 21 juin 2021 :

18h00 : Ukraine – Autriche = 0-1

18h00 : Pays-Bas – Macédoine = 3-0

21h00 : Finlande – Belgique = 0-2

21h00 : Danemark – Russie = 4-1

Mardi 22 juin 2021 :

21h00 : Angleterre – République Tchèque = 1-0

21h00 : Ecosse – Croatie = 1-3

Mercredi 23 juin 2021 :

18h00 : Suède – Pologne (Bein2)

18h00 : Espagne – Slovaquie (Bein1)

21h00 : France – Portugal (TF1, Bein1)

21h00 : Allemagne – Hongrie ( Bein2)

Samedi 26 juin 2021 :

18h00 : Huitième de finale 1 (Bein1)

21h00 : Huitième de finale 2 (Bein1, M6)

Dimanche 27 juin 2021 : Huitième de finale 4 (21h00, Bein1, TF1)

Lundi 28 juin 2021 :

18h00 : Huitième de finale 5 (Bein1)

21h00 : Huitième de finale 6 (Bein1, TF1)

Mardi 29 juin 2021 :

18h00 : Huitième de finale 7 (Bein1, TF1)

21h00 : Huitième de finale 8 (Bein1, M6)

Vendredi 2 juillet 2021 :

18h00 : Quart de finale 1 (Bein1, TF1)

21h00 : Quart de finale 2 (Bein1)

Samedi 3 juillet 2021 :

18h00 : Quart de finale 3 (Bein1, TF1)

21h00 : Quart de finale 4 (Bein1, M6)

Mardi 6 juillet 2021 : Demi-finale 1 (21h00, M6 et Bein1)

Mercredi 7 juillet 2021 : Demi-finale 2 (21h00, TF1 et Bein1)

Dimanche 11 juillet 2021 : Finale (M6, Bein1)