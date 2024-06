Euro 2024 : France, Ukraine, Belgique… A quelles heures et sur quelles chaines TV ce lundi ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La 4e journée de cet Euro c’est ce lundi et c’est l’entrée en lice de l’Equipe de France. Il y a deux autres matches programmés, retrouvez les horaires et les chaines TV de ces trois rencontres !

Ce lundi, 3 match sont au programme, Roumanie vs Ukraine, mais aussi Belgique vs Slovaquie. L’Equipe de France jouera en soirée face à l’Autriche. A quelle heure et sur quelles chaines voir ces matches ?

Didier Deschamps s’est exprimé en conférence de presse: « Ce n’est pas une motivation pour moi. Je ne suis pas dans ce monde pour courir après des records et devenir unique. Il s’agit de l’équipe de France. Et le plus grand mérite du succès revient toujours aux joueurs, ils sont sur le terrain. »

Lundi 16 Juin 2018