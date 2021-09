Europa League : Bonne nouvelle pour les supporters marseillais !

L’UEFA a annoncé que les supporters visiteurs pourront revenir dans les stades. Et ce, dès la reprise la semaine prochaine. Les matches de l’OM face à la Lazio, Galatasaray et Moscou promettent encore plus d’ambiance que ce qu’on imaginait…

Depuis le début de la saison, les stades européens rechantent. Enfin. Mais, à partir de la semaine prochaine, les stades ne chanteront plus uniquement à la gloire de l’équipe locale. En effet, à partir de ce mardi 14 septembre, les trois compétitions européennes attaquent (la Ligue des Champions, l’Europa League et la Ligue Europa Conférence) avec, en tribune, la possibilité de voir des supporters visiteurs.

Sous réserve des restrictions gouvernementales en vigueur

Autrement dit, les fans parisiens, lillois, monégasques, lyonnais, rennais et marseillais vont pouvoir soutenir leur équipe depuis le parcage visiteur. Dans le groupe d’Europa League des Marseillais (groupe E avec la Lazio, Galatasaray et le Lokomotiv Moscou), les confrontations promettent encore plus de spectacle en tribune. En effet, ce groupe était considéré comme le groupe des ambiances. Néanmoins, une bonne nouvelle ne va jamais sans nuance. En effet, l’UEFA ajoute une condition. Ces déplacements doivent respecter les mesures sanitaires en vigueur dans le pays hôte.

« FSE peut confirmer que les supporters à l’extérieur seront autorisés à assister aux matchs des compétitions interclubs européennes à partir de la semaine prochaine (les restrictions locales et les exigences de voyage peuvent toujours s’appliquer » Football Supporters Europe – Source: Ouest-France (07/09/2021)

La demande avait été faite le 25 août dernier

L’association de supporters, Football Supporters Europe (FSE), qui dialogue énormément avec l’UEFA, avait déjà interpellé l’instance européenne pour lever ces interdictions. FSE demandait une « réévaluation de sa politique existante » le 25 août dernier juste avant le tirage au sort des phases de groupes. Elle a eu gain de cause deux semaines plus tard.

Le calendrier complet de l’OM

16 septembre à 18h45 : Lokomotiv Moscou – OM

30 septembre à 21h00 : OM – Galatasaray

21 octobre à 18h45 : Lazio – OM

4 novembre à 21h00 : OM – Lazio

25 novembre à 18h45 : Galatasaray – OM

9 décembre à 21h00 : OM – Lokomotiv Moscou

La réaction de Pablo Longoria après le tirage !

« C’est un groupe équilibré, c’est un groupe compétitif avec de très belles ambiances dans les différents stades. Je considère qu’il y a quatre très bons coachs : Maurizio Sarri, Marko Nikolic, Fatih Terim et Jorge Sampaoli. Ça va être des matchs très intéressants, des matchs très ouverts, des matchs compétitifs. C’est un bon groupe avec des équipes habituées à jouer en Europe. C’est toujours l’ambition de l’OM, c’est le respect de notre histoire, de notre ambiance et de nos supporters. De toujours chercher à aller le plus loin possible dans toutes les compétitions qu’on doit jouer. On va voir de très bons matchs avec des équipes vraiment compétitives, des équipes amusantes avec de très bons joueurs. C’est vraiment une opportunité de pouvoir avoir nos supporters et notre stade Orange Vélodrome avec nous. » Pablo Longoria – Source : Interview RMC (27/08/2021)