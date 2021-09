Europa League : Ces deux joueurs roumains de Galatasaray dont l’OM va devoir se méfier…

Après le frustrant match nul ramené face au Lokomotiv Moscou, l’OM va jouer ce jeudi son deuxième match de Ligue Europa face à Galatasaray. FCMarseille a recontacté Bertan Öner coadministrateur de la page Galatasaray S.K France histoire d’en savoir un peu plus sur le début de saison du club d’Istanbul.

Avant d’affronter l’OM, Galatasaray n’est pas au mieux. Si ces derniers ont gagné leur premier match de Ligue Europa grâce à une énorme erreur du gardien de la Lazio, ils vivent un début de championnat compliqué. En effet, après deux victoires, Galatasaray a enchainé deux matches nuls et deux défaites avant de l’emporter le weekend dernier 2-1 face à Goztepe AS Izmir. Un bilan donc de 3 victoires pour 2 nuls et 2 défaites, qui place le club à la 10e place de SuperLig avant son match à Marseille. Bertan Öner, qui gère le compte Twitter Galatasaray_FR_, nous parle du début de saison de son équipe. Ils nous explique aussi que les deux joueurs en forme sont les milieux de terrain roumains Alexandru Cicâldău et Olimpiu Morutan…

Quel début de saison pour Galatasaray ?

« Concernant la forme de Galatasaray, ils ont très mal entamé le championnat, mais la victoire face à la Lazio en Europa League devant nos supporters a, on va dire, mis un pansement à ce début mitigé. La victoire au dernier match du championnat a redonné le moral aux troupes aussi. » Bertan Öner – source : FCMarseille (28/09/2021)

Les joueurs en forme à surveiller pour l’OM ?

« Nous avons des joueurs en forme tels que Cicaldau qui joue simple mais efficace ou Morutan qui sait créer le danger sur son côté droit. Notre défenseur droit en forme Sacha Boey quant à lui reviendra peut être dans ce match après sa blessure. Cicaldau (international roumain de 24 ans, droitier) joue en milieu central et essaye d’animer l’attaque, plutôt en position 8. Morutan (joueur roumain de 22 ans, gaucher) est un milieu offensif droit qui aime dribbler et rentrer dans la surface comme ça. » Bertan Öner – source : FCMarseille (28/09/2021)

Le match face à L’OM

« Concernant l’affrontement face à Marseille, les supporters savent que vous avez très bien débuté la saison mais on sait qu’en Europe on est capable du meilleur. En tout cas on souhaite que le match se passe dans une bonne ambiance avec du beau jeu et le fair-play. » Bertan Öner – source : FCMarseille (28/09/2021)