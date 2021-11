Europa League : Quand l’OM se fait troller par Galatasaray sur les réseaux sociaux…

Sur Twitter, les supporters marseillais et stambouliotes se sont fait la guerre durant plusieurs jours… Galatasaray a également participé à cette séquence de troll en publiant un gif pour se moquer de l’Olympique de Marseille…

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille a subi une énorme déconvenue face à Galatasaray. Les hommes de Jorge Sampaoli se sont inclinés sur le score de 4-2 et sont définitivement éliminés de l’Europa League alors que ce groupe semblait à la portée des Marseillais.

Sur les réseaux sociaux entre supporters turcs et marseillais, la guerre était déclarée ! En effet, plusieurs comptes se sont amusés à faire des montages photos sur Mattéo Guendouzi qui s’était notamment accroché avec le latéral gauche néerlandais Patrick Van Aanholt lors du match aller.

Galatasaray, mort de rire après la victoire face à l’OM

Le compte officiel du club de Galatasaray a également publié un GIF sur Twitter pour se moquer de l’OM. Le club marseillais avait, en août dernier, publié une petite vidéo de Dimitri Payet, montrant ses biceps et semblant confiant. Cette séquence a été partagée sur le post du club turc qui annonçait ses adversaires dans le groupe de l’Europa League.

Après la rencontre, Galatasaray a cité ce tweet avec un émoticone pleurant de rire et un GIF où l’on voit Joey et Chandler de la série Friends, complètement morts de rire… Comme pour se moquer des Marseillais après leur défaite sur le score de 4-2 à Istanbul.

Les Marseillais reçoivent des insultes

Le Twittos OM Basile Bilo, qui était notre invité pour le debrief de cette rencontre face à Galatasaray, a notamment reçu de nombreux messages privés de supporters turcs remplis d’insultes !

Continuez a m’insulter autant que vous voulez, je dormirais seulement en pensant aux tentatives de Dieng qui auraient mérité de rentrer pic.twitter.com/bbHIRvHmNW — Basile Bilo 🕊️ (@basilebilo) November 25, 2021

Nous étions meilleurs, mais on le paye aujourd’hui — Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a affirmé que cette élimination n’était pas seulement due à la défaite de ce jeudi soir, mais bel et bien de toute la campagne européenne depuis le début de la saison;

« C’est clairement une déception. On espérait se qualifier, c’était notre but. Mais on a perdu la qualification avant, sur les autres matchs. Nous étions meilleurs, mais on le paye aujourd’hui. Gagner ici était un scénario très difficile et il fallait être très lucide pour répondre à l’adversité que nous a opposé l’adversaire. Le plus important pour ce groupe jeune c’est de penser à demain, penser à dimanche et penser qu’à chaque compétition il faut être meilleur que ça et mûrir plus vite, parce que si on n’est pas plus tranchant dans l’adversité, sûrement que le projet ne va pas fonctionner. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (25/11/21)