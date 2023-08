Europa League : Quels adversaires pour l’OM ?

L’Olympique de Marseille est éliminé de la Ligue des Champions. Une désillusion pour les Marseillais qui doivent maintenant se préparer à jouer l’Europa League. Mais qui pourrait affronter l’OM en C3 ?

L’élimination des Olympiens de la Champions League est terrible pour le club qui avait tant misé sur l’édition de cette année. Maintenant, il faut se tourner vers l’Europa League que l’OM disputera. Et pour compenser les pertes liées à une non-qualification en C1 et pour se racheter auprès des supporters, Marseille devra faire bonne figure. Mais qui seront les adversaires probables en phase de poule de la C3 ? Reversés dans le chapeau 2, les Marseillais pourraient affronter quelques adversaires de prestige comme Liverpool ou l’AS Roma.

À noter que les chapeaux ne sont pas complets les tours préliminaires n’étant pas encore fini. Les matchs de barrage se terminent ce jeudi 31 août.

Second legs 🔜

Who’ll make it to the group stage?#UEL pic.twitter.com/7ircX8VgCX

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 28, 2023