Europe : L’OM ira en Azerbaïdjan, le PSG prend le Real… Les tirages au sort complets !

L’OM affronter Qarabağ qui évolue en Azerbaïdjan lors des barrages de Ligue Europa Conférence. Dans le même temps, le tirage au sort de la Ligue des Champions a été rocambolesque…

L’OM effectuera donc un long déplacement en Azerbaïdjan pour y affronter le Qarabağ FC. Voici le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa Conférence :

Marseille – Karabagh

PSV Eindhoven – Maccabi Tel Aviv

Fenerbahçe – Slavia Prague

Midtjylland – PAOK Salonique

Leicester – Randers

Celtic Glasgow – Bodö Glimt

Sparta Prague – Partizan Belgrade

Rapid Vienne – Vitesse Arnhem

🚨 The Play-Off draw for access to the Conference League round of 16. #UECL pic.twitter.com/o3cA5d4G8m — World of Football (@Infogenuino) December 13, 2021

Le PSG prend le Real…

Un peu plus tôt le tirage de la Ligue des Champions avait donné un Manchester United – PSG et Chelsea – Lille. Mais ce tirage au sort a été annulé car il manquait une boule lors d’un tirage. Un second tirage au sort a donc été refait le PSG a hérité du Real Madrid, Lille reste avec Chelsea…

Salzbourg-Bayern

Sporting-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Villarreal-Juventus

Atlético de Madrid-Manchester United

Inter Milan-Liverpool

PSG-Real Madrid

#OFFICIEL: Le tirage de la Ligue des Champions a été refait et c’est désormais Le RÉAL MADRID qui affrontera le PSG en 16è de finale ! pic.twitter.com/VHOzbVjeOn — Afrique Inter FOOTBALL (@AfriInter) December 13, 2021

Barcelone – Naples comme affiche !

Même si cela ne concernait pas de clubs français, le tirage au sort des matches de barrage en Europa Leagua a aussi été fait. Avec comme affiche un FC Barcelone vs Naples…

Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa

Séville FC-Dinamo Zagreb

Atalanta Bergame-Olympiakos

RB Leipzig-Real Sociedad

FC Barcelone-Naples

Zénith Saint-Pétersbourg – Betis Séville

Borussia Dortmund-Glasgow Rangers

Sheriff Tiraspol-Braga

FC Porto-Lazio