Évolution des cotes : OM contre Atalanta Bergame à l’approche du match

Ce prochain, le 02 mai 2024, l’Atalanta Bergame va se déplacer à Marseille pour y affronter l’Olympique de Marseille à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue Europa. Quelles sont les cotes concernant ce match ?

L’OM et l’Atalanta Bergame ne se sont jamais rencontrés en match officiel. Si l’OM reste sur deux défaites (face au LOSC et Benfica) puis une victoire (face à Benfica) pour ensuite deux matches nuls (face à Toulouse et Nice), l’Atalanta est sur une série de 3 victoires (face à Liverpool à l’aller, puis dernièrement face à Monza et la Fiorentina) mais aussi un nul (face au Hellas Vérone) et une défaite face à Liverpool au match retour. L’OM est 8e de Ligue 1 et l’Atalanta 6e de Serie A. Alors quelles sont les meilleures cotes avant cet OM – Atalanta ?

2.4 la côte pour la victoire de l’OM !

🚨CONCOURS Gagne 2 places pour aller voir OM vs ATALANTA au Vélodrome le 2 Mai 2024 grâce à notre partenaire @ParionsSport ! RT + FOLLOW @FCMarseille + Mentionne 2 amis ! 📆Tirage le lundi 29 avril pic.twitter.com/R4YrnAPBkV — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 25, 2024

Sur le site PARIONS SPORT en ligne, la victoire de l ‘OM est de 2.40 tandis que la côte pour une victoire de l’Atalanta Bergame au stade Vélodrome est de 2,80. La côte pour un match nul est de 3,40. Les paris et les côtes à examiner pour le match entre Marseille et l’Atalanta incluent plusieurs catégories intéressantes. Tout d’abord, pour l’équipe qui marque le premier but, les cotes sont de 1.77 pour Marseille et de 1,93 pour le club italien, avec une option peu probable de « Pas de but » à 10.5. En ce qui concerne les scores exacts, quelques options notables incluent une victoire de Marseille 2-1 à 8.20, un match nul 1-1 à 5.50 ou 2-2 à 11,50, et pour l’Atalanta, une victoire 0-1 à 8,2 ou 1-2 à 9.10.

La catégorie « Double chance » offre des paris comme Marseille/Nul à 1,37, Nul/Atalanta à 1,49 et Marseille/Atalanta à 1,28, permettant aux parieurs de couvrir plusieurs issues possibles. Enfin, les paris sur le total de buts marqués dans le match, avec des options comme « Plus de 0.5 but » à 1,02 et « Moins de 0.5 but » à 10, montrent une grande variété de scénarios envisagés, allant jusqu’à « Plus de 5.5 buts » à 8,50 et « Moins de 5.5 buts » à 1,03, indiquant les différentes attentes sur l’issue du match. cote om atalanta

Absents : Holm vs Rongier…

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, un joueur important de l’effectif du club de Serie A pourrait manquer la confrontation face à l’OM ! En effet, le latéral Holm s’est blessé lors du match face à Monza au mollet. Un coup dur pour les Italiens ! Côté marseillais, Rongier, Meité et Nadir sont blessés, un doute concerne Mbemba et Merlin forfaits face à Lens ce dimanche.

« Quand on arrive en demi-finale, heureusement que les Marseillais ont leur chance ! » 🗣 Mickaël Landreau s’exprime sur la double confrontation à venir entre l’OM et l’Atalanta en Europa League 💬 pic.twitter.com/W7gcAdtohA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 21, 2024

Le onze probable de l’OM

Lopez, Clauss, Mbemba (ou Gigot), Balerdi, Murillo, Kondogbia, Harit, Veretout, Ndiaye, Sarr, Aubameyang

Le onze probable de l’Atalanta

Musso – Hien, Djimsiti, Kolasinac – Ruggeri, Ederson, De Roon, Zappacosta, Koopmeiners – Lookman, Scamacca