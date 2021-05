Ex concurrent OM : Tuchel envoie un tacle sévère à la Ligue 1 !

En conférence de presse, l’ancien entraîneur du PSG Thomas Tuchel a été interrogé sur la différence entre la Ligue 1 et la Premier League. Et selon lui, l’écart entre les deux championnats est immense…

De passage au Paris Saint-Germain de 2018 à 2020, Thomas Tuchel est parti l’hiver dernier en remplacement de Mauricio Pochettino. Interrogé en conférence de presse à propos de la différence qu’il pouvait y avoir entre les championnats français et anglais, le coach allemand est sans équivoque concernant le manque d’intensité de la Ligue 1…

Passer de la Ligue 1 à la Premier League ? C’est brutal honnêtement — tuchel

« Passer de la Ligue 1 à la Premier League ? C’est brutal honnêtement. Très brutal. En France, on jouait le même nombre de matches, deux coupes et il y a aussi 20 équipes en Championnat. Mais l’intensité et le défi du Championnat sont vraiment très différents ici. C’est un tout autre niveau. C’est assez impitoyable, ça vous fait rester au garde à vous et ça vous fait lever tôt le matin. Il n’y a tout simplement pas le temps de respirer. Il n’y a pas trop de temps pour s’asseoir, pour être détendu ou confortable. Et c’est une bonne chose, cela aiguise ta mentalité et ton esprit » Thomas Tuchel – Source : Conférence de presse (01/05/21)