Ex OM : « Abedi Pelé était plus doué que Messi et Ronaldo! »

L’ancien milieu de terrain ghanéen Yussif Alhassan Chibsah s’est exprimé sur l’ancien joueur de l’OM, son compatriote Abedi Pelé. Il estime que le talent de l’ancien marseillais n’a pas été reconnu à sa juste valeur…

Yussif Alhassan Chibsah a arrêté sa carrière en 2017. L’ancien milieu de terrain, qui a connu trois sélections avec le Ghana, a surtout évolué dans le championnat suédois. A 36 ans, il s’est confié sur le manque de reconnaissance des joueurs africains, il souligne l’énorme niveau de jeu d’un Abedi Pelé. Chibsah ose même un comparaison avec Messi et Ronaldo…

Si vous regardez ce que font Messi, Ronaldo et co, Abedi l’a fait de plus belle manière — Chibsah

« Il était juste le meilleur. Même les mauvais jours, en équipe nationale, il pouvait porter l’équipe seule sur ses épaules et cela vous indique le type de joueur qu’il était. Si vous voulez voir le meilleur d’Abedi, regardez son parcours en France. Si vous regardez ce que font Messi, Ronaldo et co, Abedi l’a fait de plus belle manière. Je dirais que techniquement, il était plus doué que Messi et Ronaldo. Il est malheureux que nous, Africains, n’obtenions pas une reconnaissance mondiale. Si Abedi avait été européen, il serait devenu le meilleur joueur du monde. Nous avons eu Oppong Weah, qui a remporté le titre de meilleur joueur mondial, en son temps, avec le Milan AC. Mais croyez-moi, Abedi était au top. » Yussif Alhassan Chibsah – Source: Ghanaweb