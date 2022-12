Ex OM : Adil Rami désigne « l’homme le plus détesté du monde du football »

L’Equipe de France a perdu face à l’Argentine en finale de Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le gardien argentin Emiliano Martinez n’a pas arrêté de chambrer les Français et Kylian Mbappé. Adil Rami n’a pas apprécié ce comportement et l’a montré sur les réseaux sociaux !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Adil Rami a été consultant pour TF1 lors de la Coupe du Monde 2022. L’international français a suivi le parcours des Bleus, jusqu’à la finale ratée face à l’Argentine. Les coéquipiers de Lionel Messi n’ont pas arrêté de chambrer les Français sur les réseaux sociaux. C’est notamment le cas d’Emiliano Martinez, le gardien d’Aston Villa.

Sur Instagram, Adil Rami n’a pas hésité à insulter ouvertement le portier argentin. « Le plus gros FD. du monde du football. L’homme le plus détesté », a publié l’ancien défenseur du LOSC en story. Ensuite, il a partagé une photo de Yacine Bounou, gardien du Maroc. D’après Rami, c’est le portier des Lions de l’Atlas qui méritait le trophée de Golden Glove, et pas Martinez.

Concernant l’acharnement que Kylian Mbappé subit, Adil Rami a également lâché sa petite phrase…« Kylian Mbappé, les traumatise tellement qu’ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du monde », le message est passé !

💬 « Le plus gros FD. du monde du football… »https://t.co/PFgZw2W1lD — RMC Sport (@RMCsport) December 21, 2022

Je n’aime pas cette équipe argentine… beaucoup d’agressivité, de méchanceté, et de non fair-play !

Même avant la finale de la Coupe du Monde, Adil Rami ne semblait pas vraiment fan de l’équipe argentine… Il ‘avait expliqué chez Quotidien sur TMC.

« Comment je vois les choses? Stressantes. Cela va vraiment être stressant. J’aimerais (pouvoir dire directement que les Bleus vont gagner). J’aimerais le dire. Mais je préfère rester humble et surtout prudent. Je n’aime pas cette équipe argentine. J’aime beaucoup Lionel Messi. J’aime tout de ce joueur. C’est une légende et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps pour moi. J’ai eu la chance de le rencontrer en Espagne, a encore expliqué l’actuel joueur de Troyes en Ligue 1. Mais l’image que l’équipe argentine a montré pendant cette Coupe du monde avec beaucoup d’agressivité, de méchanceté, et de non fair-play… Sur les terrains je trouve qu’elle n’a pas montré une belle image. Je ne veux pas cibler des joueurs mais par exemple Paredes. On va sûrement dire que c’est parce que je suis Marseillais et que je n’aime pas les Parisiens, Paris ce n’est pas un ennemi mais un rival. L’image que Paredes montre, je n’ai pas aimé. Je pense que l’on va gagner. Il y a trop de choses qui ont fait que, avec les blessures et les problèmes qu’il y a eu, notamment avec la famille Hernandez, il y a trop de choses qui vont dans notre sens. Ces joueurs cartonnent, explosent et ce n’est pas pour rien. » Adil Rami – source : Quotidien sur TMC (15/12/2022)