Ex OM : Adil Rami, intervenant récurrent sur RMC?

A l’aise dans l’exercice des interviews et interventions dans les médias, Adil Rami sera, selon L’Equipe, consultant sur RMC !

Adil Rami a fait le show lors de la Coupe du Monde 2018 avec l’Equipe de France. Même s’il n’a pas joué de la compétition, le défenseur central s’est illustré par ses phrases dans les médias et ses vidéos sur les réseaux sociaux…

Adil Rami, nouveau consultant sur RMC?

Son franc parlé et son humour ont réussi à séduire bon nombre de Français qui ont partagé ses interventions. Ce samedi, le journal L’Equipe a fait l’état des lieux du mercato des chaînes sportives avec notamment l’arrivée de Mediapro. Selon le quotidien, Adil Rami devrait devenir une voix récurrente sur RMC !

En effet, avec le départ de plusieurs chroniqueurs, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille devrait intervenir dans l’émission Top Of The Foot sur la radio en compagnie de Mohamed Bouhafsi et Jean-Louis Tourre !