Ex OM : Adil Rami, pessimiste pour les Marseillais, propose une solution !

Devenu consultant pour RMC, l’ancien joueur de l’OM Adil Rami s’est montré pessimiste pour la C1. Il propose une solution pour que le jeu s’améliore.

Le jeu offensif est de l’Olympique de Marseille est pointé du doigt depuis plusieurs semaines… Dario Benedetto n’a toujours pas trouvé le chemin des filets.

Il est temps de changer l’attaque marseillaise

Sur les ondes de RMC, Adil Rami s’est exprimé à ce sujet. Il pense qu’André Villas-Boas doit changer des choses offensivement.

A LIRE AUSSI : OM – Manchester City : Un gros retour dans le groupe de Villas-Boas !

« L’année dernière, c’était pas mal, c’était solide, il y avait de la solidarité, pas de problème. Cette année tu rajoutes la Ligue des Champions. Et après les matches de Ligue des Champions, tu dois remettre les pieds sur terre. (…) Sur ce que j’ai vu, j’ai du mal à comprendre les joueurs qu’il met, alors que j’adore cet entraîneur. On a un attaquant en perte de confiance. On espère qu’il puisse marquer son petit but pour qu’il se réveille. Mais en faisant ça, je pense tu l’enfonces et qu’il est en train de perdre totalement confiance. Il est temps de changer l’attaque marseillaise. Sur ce que j’ai vu là, je ne vois pas Marseille en Ligue des Champions l’année prochaine »

Adil Rami – Source : RMC (26/10/20)