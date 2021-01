Ex-OM : Adil Rami savait ce qui l’attendait en venant à Marseille !

Sur RMC dans Top of the Foot, Adil Rami est revenu sur son retour en France et son passage à l’Olympique de Marseille. Six ans après son départ du LOSC, Rami rejoint l’OM afin de prouver une nouvelle fois en France…

Défenseur de Marseille de 2017 à 2019, Adil Rami fait partie de l’équipe de l’OM ayant atteint la finale de l’Europa League lors de sa première saison. Arrivé sous Rudi Garcia qui était déjà son coach au LOSC, Rami a été sacré champion du monde avec la France en 2018. Le défenseur français a ensuite été licencié pour faute grave par la direction de l’OM avec qui il n’est clairement pas resté en bon terme…

Ma famille m’a dit de ne pas aller à Marseille – adil rami

« Je savais que j’allais prendre cher. Quand j’étais à Séville, on était qualifié pour la Ligue des Champions. J’ai annoncé mon départ pour Marseille, ma famille m’a dit de ne pas y aller par rapport aux médias. Mais je voulais mettre les points sur les i et me barrer. C’est un peu ce que j’ai fait à moitié. La première année on a tout explosé, il y a eu la coupe du monde je n’ai pas eu de préparation. Je suis un footballeur basé sur le physique, si je ne suis pas prêt physiquement c’est mort. Mais on a quand même fait une finale d’Europa League ! » Adil Rami – Source : Top of the Foot (27/01/2021)