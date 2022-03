Ex OM – Algérie : Les larmes de Belmadi et son énorme coup de gueule contre l’arbitrage !

Ce mardi soir en marge de la rencontre entre la France et l’Afrique du Sud, l’Algérie n’a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Pour le sélectionneur Djamel Belmadi, l’arbitrage n’a pas été au niveau !

L’équipe d’Algérie ne rejoindra pas les autres pays du Maghreb à la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar… Malheureusement, les Fennecs se sont effondrés face au Cameroun dans un match très discuté concernant l’arbitrage. Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, l’a mauvaise contre Monsieur Gassama.

« Je le dis aujourd’hui sans peur : ces arbitres ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, voient notre travail et ne nous respectent pas. Ces deux dernières années, je n’ai pas vu un seul arbitre qui ne soit pas agressif quand tu viens lui parler. Je ne cherche pas d’excuses, ce sont des faits » Djamel Belmadi – Source : Conférence de presse (29/03/22)

Tu es qualifié dix secondes avant la fin, mais le football est parfois cruel — Belmadi

Après avoir fait son état des lieux sur les arbitres africains avec qui il noue une relation très compliquée, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a analysé la rencontre face au Cameroun et notamment le but pris dans les dernières secondes.

« Ma tristesse va d’abord à mes joueurs. Pour certains, c’était sûrement la dernière occasion d’aller en Coupe du Monde. Je ne sais pas si on a failli mentalement. À dix secondes d’un Mondial, il y a une erreur de concentration… de lucidité… On s’est créé des situations très claires. Eux très peu, sauf sur des centres. On a eu beaucoup de situations non concrétisées. Ce n’est pas une affaire de système… On a eu plusieurs fois la possibilité de marquer des buts. On était dans un équilibre tactiquement. On a jamais été mis en danger, on n’a jamais été dominé, sauf sur coup de pieds arrêtés et lors de ces dix secondes… On a manqué de précision dans le dernier geste, la dernière passe, l’avant-dernière passe… Malgré cela, tu es qualifié dix secondes avant la fin, mais le football est parfois cruel. Je ne pense pas que l’équipe la plus méritante ce soir (mardi) s’est qualifiée. On est effondré. On a mis notre vie entre parenthèses pour ce match et ce succès. Pour notre pays, notre peuple. On avait que cette motivation en tête. C’est bien plus qu’une déception personnelle, ce mauvais scénario… on doit s’en remettre à dix secondes d’un Mondial… » Djamel Belmadi – Source : Conférence de presse (29/03/22)