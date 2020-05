Ex OM: Anigo croit savoir qui est à l’origine de sa brouille avec Deschamps

L’ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille José Anigo s’est exprimé dans les colonnes du journal L’Equipe. Il a notamment évoqué sa brouille avec Didier Deschamps lorsque ce dernier entrainait le club marseillais.

Dans les colonnes du quotidien régional la Provence, l’ancien dirigeant olympien José Anigo n’a pas été tendre avec jean Pierre Bernes qui est selon lui à l’origine de sa brouille avec Didier Deschamps lorsque les deux hommes étaient à l’OM :

Il n’y a eu aucun acte pour qu’on en arrive à cette situation — Anigo

« Le problème, on le connaît tous, c’est Jean-Pierre Bernès. Il a foutu un bordel monstre entre Didier et moi. C’est ça la vérité. Je cherche parfois à comprendre comment on a pu en arriver là, mais j’ai du mal à trouver… Il n’y a eu aucun acte pour qu’on en arrive à cette situation. La déduction est simple : la crasse s’immisce toujours entre l’ongle et la peau » José Anigo – Source: La Provence